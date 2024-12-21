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民眾黨黨主席柯文哲下週可能被起訴，名嘴分析柯文哲現在65歲，遭判有期徒刑一經累加，可能將在獄中度過下半輩子，而且全是因為貪污還「帳做太細」導致，下週起訴書將鉅細靡遺揭曉一切。跑社會新聞數十年的資深媒體評論員王瑞德認為，柯文哲的官司可能還要持續3至5年，到柯文哲將近70歲的時候定讞，等於下半輩子都要在監獄中度過，而定讞後起碼會判個十幾年，還得等關到一半才可能假釋。王瑞德接著指出：「色情、賭博業者和黑道都會送錢給白道，通常都是送錢的人作帳，才不會忘記，怕搞不清楚誰有送、誰沒送，但我從沒聽過收錢的人還作帳！還開Excel列表，我相信下週起訴書一定會列出那八張支票，鉅細靡遺告訴大家誰開的、誰領的。」王瑞德坦言，下週那份起訴書將會是臺灣政治史上的一份貪官現形記，並感嘆柯文哲十年來居然墮落成這樣子。