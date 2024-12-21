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德國總理蕭茲（Olaf Scholz）近日未能通過國會的信任投票，執政聯盟基本瓦解，將透過解散國會重組政府，原定明年9月底舉辦的大選，預計會提前至明年2月舉行。值得注意的是，已經因為與美國候任總統川普關係親密，而備受關注的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），週五又在社群平台上公然支持德國極右政黨「另類選擇黨」（AfD），此舉被認為並不尋常，也凸顯馬斯克更深涉入全球政治的雄心。馬斯克20日在X平台上，轉貼德國極右翼政治網紅賽彼特（Naomi Seibt）的貼文，打下：「只有另類選擇黨才能拯救德國」，並獲得該黨領袖魏德爾（Alice Weidel）回應，大讚馬斯克的看法完全正確。根據《衛報》先前報導，賽彼特有宣揚白人民族主義的歷史 ，也否認氣候變遷科學共識的有效性 ，不認為全球暖化是由於大量化石燃料排放所導致的。報導指出，這並不是馬斯克第一次涉足德國政壇議題，今年6月，他就曾在一段影片中回應賽彼特，說不了解為何有些人對另類選擇黨反感：「他們一直在說『極右』，但我讀了另類選擇黨的政策，看起來並不極端，也許是我錯過了什麼」，還在回覆用戶有關另類選擇黨移民政策的發言時聲稱：「聽起來很合理。」在德國總理蕭茲的執政聯盟崩潰後，馬斯克還曾稱對方為「傻瓜」，甚至表現出越發支持歐洲極右思想的傾向，今年稍早，他也曾對英國反移民騷動煽風點火，以「內戰不可避免」來回應一篇將暴力示威歸咎於大規模移民和開放邊界的文章。馬斯克為另類選擇黨搖旗吶喊的行為，引發德國親商自由民主黨領袖林德納（Christian Lindner）的擔憂，提醒他不要急著從那麼遠的地方妄下結論：「雖然控制移民對德國很重要，但另類選擇黨反對自由和商業，它就是一個極右派的極端主義政黨。」美國康乃狄克州的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）也指控馬斯克「熱情支持德國的新納粹黨」，直言另類選擇黨的使命就是恢復納粹運動。有分析指出，雖然另類選擇黨普遍認為，電動車是氣候運動的一部分，不利於德國傳統汽車工業，但該黨反對軍援烏克蘭、呼籲結束對俄羅斯制裁的立場，與馬斯克如出一轍。而在川普勝選、重返白宮之際，極右派也在歐洲多國取得斬獲，歐美政界似乎持續右傾。