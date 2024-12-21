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經濟部部長郭智輝於18至19日率團訪問德國德勒斯登，隨後赴捷克見證我駐捷克代表處大使柯良叡與捷克經濟文化辦事處David Steinke代表簽署的「台捷產業發展合作備忘錄」及出席「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，推動台歐產業聚落合作與商機，落實「境外關內」政策。經濟部指出，台灣長期以來在全球產業供應鏈中佔有重要地位，對於各領域科技發展都有重大貢獻。隨著台灣半導體供應鏈的全球布局，尤其我半導體業者在德國的投資，將帶動相關中小企業赴歐布局，合作機會也不斷增加。郭智輝此行訪問德國會晤薩克森邦邦長及德勒斯登市長，親身瞭解當地投資環境，並洽請當地政府給予我相關企業協助，強化雙方在關鍵產業的合作關係。德國行後，郭智輝接續訪問捷克，會晤捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）及捷方經貿高層官員，就台捷雙邊合作進行討論。經濟部表示，未來在捷克設立的「台灣貿易投資中心」，將是郭智輝提出境外關內政策後，第一個在海外設立的服務中心，台捷雙方將依據臺捷產業發展合作備忘錄共同為臺灣業者共同提供一站式便捷服務，協助有意到捷克投資的臺灣相關業者布局歐洲。捷克擁有地利、專業人才、優良研究機構、工業基礎、科技實力等優勢，加上政府支持，為台灣推動歐洲產業合作重要策略夥伴，我商可將捷克作為歐洲中心開拓與歐洲其他地區合作商機。