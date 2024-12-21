41歲日本歌姬中島美嘉即將在明年3月1日來台開唱，地點在林口體育館，門票於今（21）日中午12點開放搶購，票價最高是5280元、最便宜為2880元，全區都是座席無站票，相關購票資訊《NOWnews今日新聞》帶您一次看。
中島美嘉上個月才剛來台！明年3月又於林口開唱
中島美嘉今年11月才來台唱台中春浪音樂會，壓軸登場飆唱電影《NANA》主題曲〈GLAMOROUS SKY〉讓全場粉絲嗨翻。事隔不到一個月，中島美嘉就宣布明年要來台開唱的好消息，她更對台灣粉絲喊話：「一直沒有近距離見面的機會，大家還是持續支持著我，我真的非常感謝。」
中島美嘉還分享對台灣印象深刻的地方，包含她喜歡的食物「牛肉麵」，也歡迎大家推薦台灣特別的景點給她，「大家告訴我，我會很開心！」中島美嘉被問到是否有想合作或是喜歡的台灣藝人，她更直接點名曾在日本發過專輯的台灣女星徐若瑄，也讓粉絲期待兩人是否有機會同框。
中島美嘉演唱會門票開賣 座位、購票資訊一次看
【MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in TAIPEI】
活動日期｜2025.3.1(六)
活動時間｜入場 17:00 / 演出 18:00
活動場地｜國立體育大學綜合體育館(林口體育館)
活動票價｜$5,280/$4,880/$3,680/$2,880，全區座席
售票時間｜2024.12.21(六)12:00(中午)
售票平台｜年代售票 ERA Ticket
中島美嘉出道23年好歌無數！透露演唱會選曲方向
2001年靠日劇《新宿傷痕戀歌》及單曲〈STARS〉出道的中島美嘉，外型美豔又飽含神秘感，不僅會演戲唱功也是一流，多首膾炙人口的經典歌曲包含〈雪の華〉、〈櫻花紛飛時〉、〈看不見的星星〉都給歌迷留下深刻印象，也使中島美嘉成為2000年代最具代表性的日本歌姬之一。這次演唱會中島美嘉也透露她將盡量安排台灣觀眾也耳熟能詳的曲目，希望能在舞台上掀起共鳴。
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中島美嘉今年11月才來台唱台中春浪音樂會，壓軸登場飆唱電影《NANA》主題曲〈GLAMOROUS SKY〉讓全場粉絲嗨翻。事隔不到一個月，中島美嘉就宣布明年要來台開唱的好消息，她更對台灣粉絲喊話：「一直沒有近距離見面的機會，大家還是持續支持著我，我真的非常感謝。」
中島美嘉還分享對台灣印象深刻的地方，包含她喜歡的食物「牛肉麵」，也歡迎大家推薦台灣特別的景點給她，「大家告訴我，我會很開心！」中島美嘉被問到是否有想合作或是喜歡的台灣藝人，她更直接點名曾在日本發過專輯的台灣女星徐若瑄，也讓粉絲期待兩人是否有機會同框。
中島美嘉演唱會門票開賣 座位、購票資訊一次看
【MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in TAIPEI】
活動日期｜2025.3.1(六)
活動時間｜入場 17:00 / 演出 18:00
活動場地｜國立體育大學綜合體育館(林口體育館)
活動票價｜$5,280/$4,880/$3,680/$2,880，全區座席
售票時間｜2024.12.21(六)12:00(中午)
售票平台｜年代售票 ERA Ticket
中島美嘉出道23年好歌無數！透露演唱會選曲方向
2001年靠日劇《新宿傷痕戀歌》及單曲〈STARS〉出道的中島美嘉，外型美豔又飽含神秘感，不僅會演戲唱功也是一流，多首膾炙人口的經典歌曲包含〈雪の華〉、〈櫻花紛飛時〉、〈看不見的星星〉都給歌迷留下深刻印象，也使中島美嘉成為2000年代最具代表性的日本歌姬之一。這次演唱會中島美嘉也透露她將盡量安排台灣觀眾也耳熟能詳的曲目，希望能在舞台上掀起共鳴。