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國防部今（21）日表示，針對美國總統拜登宣布，提供台灣5,713億美元軍事援助，感謝美方對台灣堅定的安全承諾。國防部表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾。「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具。台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。有關援助內容，基於台美默契不予評論。國防部也指出，美國政府於美東時間20日，就「Link-16終端機升級」案，總額2億6500萬美元，以及「76快砲座零附件」，作業維持費總額3000萬美元等兩項對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部表示，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器裝備。美方本次供售76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，除有助於我應對中共軍事威脅；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。