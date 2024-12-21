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▲創意新潮「電力太少就乾杯！」，只要符合活動條件，就有機會免費獲得聖誕聯名調酒，現場見證 ANKER 的無敵充電實力！（圖／品牌提供）

▲活動現場還能欣賞信義區最美101夜景，為你提供絕佳的打卡背景，拍出屬於你的高光瞬間。（圖／品牌提供）

▲全球獨家亮相！ANKER A2659 Prime 150W 極速充電器。（圖／品牌提供）

▲不論是日常充電還是緊急補電，ANKER的最新力作——A1339(左) 和 1657(右) Anker Prime，即將改寫你的充電體驗！（圖／品牌提供）

全球數位充電領導品牌 ANKER 攜手人氣酒吧 Drunk Play爛醉不累，打造一場充滿電力的聖誕狂歡夜！更有台灣頂尖華語金曲DJ現場熱力開場，音浪、電力、酒香全都準備好，就等你加入！這個聖誕夜，讓ANKER陪你嗨到不想睡，信義區絕對是你狂歡的首選！週五夜狂歡啟動！來 Drunk Play 與 ANKER 一起嗨翻聖誕，釋放壓力全面充電！結束了一週的辛勞，準備好跟 ANKER 和 Drunk Play 一起迎接最潮最嗨的夜晚吧！這次聯名活動，潮流文化與美式經典完美融合，不僅推出限定的聯名特別調酒，現場還有各種互動遊戲等你來挑戰。創意新潮「電力太少就乾杯！」，只要符合活動條件，就有機會免費獲得聖誕聯名調酒，現場見證 ANKER 的無敵充電實力！此外，怎麼少得了聖誕節專屬驚喜？ANKER化身聖誕老人，準備了滿滿豪禮等你來抽！讓潮流、好酒、好禮一次滿足，從外到內全方位「強勁充電」，參與現場活動的民眾，都有機會獲得驚喜好禮！這場活動不僅精彩呈現ANKER領先科技的品牌形象，更在現場打造了一個專屬於你的熱鬧派對。場景設計與氛圍營造充滿巧思，讓你一踏入就沉浸其中，放下壓力盡情狂歡！最特別的是，活動現場還能欣賞信義區最美101夜景，為你提供絕佳的打卡背景，拍出屬於你的高光瞬間。在聖誕夜前夕，讓我們一起嗨翻全場，成為派對的焦點！聖誕節想送出一份驚喜滿分的高分禮物？全球數位充電領導品牌ANKER為你帶來年度壓軸新品——「台灣限定」ANKER A2659 Prime 150W 極速充電器，在「ANKER x Drunk Play 聖誕經」線下活動首度曝光，掀起科技禮品新潮流！這款極速充電器以150W總輸出和多設備快充技術領跑市場，不僅展現強大性能，更重新定義高效充電體驗，14吋MacBook Pro（M3）僅需28分鐘充電至50%，iPhone 16 Pro Max僅需26分鐘充電至50%。快速回電，助你在忙碌生活中保持高能狀態！產品的小巧設計也為台灣上班族量身打造，完美應對旅行、居家和辦公等多場景需求。作為聖誕禮物，這款高性能、高顏值的充電器絕對是令人滿意的選擇。無論是外出旅遊、商務出差，還是居家辦公，ANKER B2557三合一磁吸無線充電座都是你的最佳助手！超迷你可摺疊設計，攜帶方便又不占空間；搭載Qi2認證，支援15W高速充電，讓你充電時間減半，效率翻倍！不僅方便攜帶，還能輕鬆融入任何生活場景，如果準備出門狂歡，別忘了帶上 A1654 MagGo磁吸無線行動電源！專為行動派打造，獨家雙倍快充技術搭配便捷磁吸設計，隨走隨充超貼心。不論在派對、旅途還是日常生活中，它都是你的無死角續航神器，讓你輕鬆玩到嗨，完全不擔心斷電！不論是日常充電還是緊急補電，ANKER的最新力作——A1339(左) 和 1657(右) Anker Prime，即將改寫你的充電體驗！「ANKER A1657 MagGo Power Bank」雙倍充電，效率滿分，擁有 10,000mAh 大容量和支援最高35W的高速輸出功率，讓智慧手錶可輕鬆充電的設計。從通勤到旅行，一個行動電源就能快速滿足你多設備的電力需求，讓你隨時隨地保持高效狀態！還有「ANKER A1339 Prime 9,600mAh 65W 2孔 自帶插頭行動電源充電器」更小，更快速，無論是筆記型電腦還是多設備同時充電，都毫不費力。既可作為行動電源，又能化身壁插式充電器，隨時適應你的需求！小巧機身易於攜帶，搭配智慧 LCD 顯示器，即時掌握電量與輸出狀況，再也不用擔心電量焦慮。這兩款行動電源，完美兼具便攜性與實用性，無論你是商務菁英還是潮流玩家，ANKER的全新產品系列將為你帶來極致便利與效率。快加入預購行列，成為最早體驗者之一！準備好徹底釋放壓力了嗎？「ANKER X Drunk Play 華語金曲電力補給聖誕夜」 一連兩天震撼登場！超強演出陣容燃爆全場，週六更有「神秘嘉賓」驚喜現身，讓派對高潮不斷！這一場充滿音樂、歡樂和能量的狂歡，最輕鬆的氛圍搭配最嗨的演出，從夜幕降臨到狂歡不停，信義區成為你週末的電力補給站，還有一天！快邀上好友，一起來享受這個不間斷的派對夜晚吧！活動日期：2024／12／20~21（週五、六）活動時間： 10：00 p.m.－03：00 a.m.活動地點：Drunk Play 爛醉不累(台北市信義區松壽路12號11樓)