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▲劉向蕙支持爸爸劉德華演唱會，正面容貌被捕捉，一頭黑長直髮飄逸柔和，在母親身旁完全沒有輸，散發出不僅12歲的少女氣質。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

▲劉德華曾忍不住向女兒劉向蕙發怒，對她大罵：「有沒有搞錯啊？都這樣了妳還不懂？」（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

香港天王劉德華叱吒演藝圈多年，繼上個月初在台北小巨蛋演出造成轟動後，本月繼續將巡演帶到世界各地，一路唱到跨年，演藝事業如日中天，個人生活方面，劉德華2008年宣布與朱麗蒨結婚，4年後迎來一名女兒劉向蕙（Hanna），對於私生活相當低調的他，鮮少讓妻女曝光於鎂光燈下，如今劉德華開演唱會，12歲的劉向蕙現身支持父親，意外被捕捉到「高顏值正面容貌」，不只擁有一雙電眼之外，散發出仙女般的不凡氣質完全不輸朱麗蒨，畫面曝光令人驚艷，引起網上紛紛熱議：「基因真強大，一家子都是高顏值！」劉德華演唱會當日，就有網友直擊到VIP座位席第一排的朱麗蒨及劉向蕙，母女倆低調帶著口罩挺愛支持，劉向蕙也邀請她的同學們進場欣賞演唱會，畫面中看到劉向蕙突然轉頭向後張望，似乎在張望友人，因而被周遭歌迷捕捉到正面容貌，見她露出一雙水汪汪大眼睛，穿著露肩上衣，一頭黑長直髮飄逸柔和，在母親身旁完全沒有輸，散發出不僅12歲的少女氣質，畫面一流傳出去，瞬間在網上引發熱議。劉向蕙被捕捉的照片曝光，掀起大批網友誇讚：「很有氣質」、「感覺更像媽媽」、「基因真強大，一家子都是高顏值！小公主長大了呢」、「眼睛像爸爸」，事實上，劉德華上月在台北開唱，母女倆也是愛相隨，當時一直到現場燈暗後，兩人才在工作人員帶領下入座，就深怕被相認出來。當晚母女倆坐在搖滾區十分沉浸演出，不時跟著歌曲哼唱，不時起身跟著節奏搖擺，好不享受。值得一提的是，儘管劉德華與妻女感情非常好，仍有發生爭執的經驗，日前他受訪就透露，自己曾忍不住向女兒動怒，原來在劉向蕙剛升上小學二年級不久，他工作忙完回到家，想要輔導女兒寫功課，沒想到她連最簡單的題目都不會寫，讓劉德華瞬間理智線斷裂，直接大罵：「有沒有搞錯啊？都這樣了妳還不懂？」受訪當下更無奈表示：「我是好爸爸都頂不住！」