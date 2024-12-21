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臺北台新戰神今(21)日於主場和平體育館對上聯盟龍頭新北國王，台新戰神邀請雷蒙恩父親、同時也是前台灣職籃CBA宏國象名將雷克斯擔任開球嘉賓。由於雷蒙恩本戰將首度對決偶像林書豪，雷克斯受訪時也透露有傳授幾招給兒子，教他怎麼守林書豪。戰神本屆狀元雷蒙恩，經過一段時間適應TPBL球風，並擔任球隊先發，狀況越來越好，得分已連四戰上雙，雷克斯也從國外看到兒子表現，認為他表現很好，只需要更多上場時間。台新戰神今迎接主場賽事，舉辦「Merry ChristMARS」戰神 PARTY TIME活動，邀請雷克斯為這場特特殊賽事擔任開球嘉賓，並與雷蒙恩一起接受媒體訪問，當被問到平時會給兒子什麼建議時，雷克斯笑說，其實從小看他打球，就一直給他很多建議，雷蒙恩則回應父母首度到場看他比賽，很興奮也有一點緊張。「老爸的建議很有用，他看比賽時可以看到我看不到的地方，而且他打球很久了，職業生涯也很長，從他身上可以學到很多東西。」至於本戰知道兒子首度面對偶像林書豪，雷克斯分享防守林書豪的獨門妙招給兒子。「Jeremy是一個非常聰明的球員，防守他不能太過壓迫，要用緊盯的方式。」除了分享秘訣，雷克斯還訂出明確目標給兒子，「只讓他得15分左右，代表表現很好，不能讓他得到超過20分。」9月加盟台新戰神時，雷蒙恩就表示職業生涯最希望遇上林書豪，如今美夢成真，對此他也表達訓練內容不變，但更多的是心態變話。「每天該做什麼就做什麼，其實沒有特別準備什麼，但我真的很期待對上他（林書豪）。」