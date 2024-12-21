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▲台新戰神狀元雷蒙恩父親、前CBA宏國象傳奇球星雷克斯，擔任開球嘉賓。（圖／台新戰神提供）

▲擁有NBA資歷的台新戰神洋將羅賓森，本戰取得23分、10籃板雙十成績。（圖／台新戰神提供）

臺北台新戰神今(21)日迎戰聯盟龍頭新北國王，本戰為台新戰神2024年主場最終戰，上半場靠著洋將羅賓森8投6中拿17分、錢肯尼9分挹注下還能緊咬比分，然第三節新北國王招牌團隊進攻一波流發揮，徹底拉開比分，終場便以102比89擊敗台新戰神，收下五連勝。本戰台新戰神新北國王之戰，賽前邀請台新戰神新科狀元雷蒙恩的父親、前CBA中華職籃宏國象傳奇球星雷克斯擔任開球嘉賓。有人氣球星加持，台新戰神在後衛戰力拉警報利空下，上半場還能與軍容壯盛的新北國王打得有來有回，靠著洋將羅賓森8投6中拿17分、另名洋將艾利克與錢肯尼皆9分挹注下，半場打完僅以48比50落後給新北國王2分。新北國王第三節開始發力，上半場僅4分進帳的李愷諺中段一波2加1外帶三分球，加上林書豪、強森內外連線，幫助新北國王逐漸拉開領先差距，反觀台新戰神缺乏後衛梳理進攻，球隊攻勢雜亂，只能靠洋將零星單打追分，第三節打完，國王取得79比62領先。比分拉開後，決勝節台新戰神氣勢一瀉千里，攻守兩端都失衡，新北國王穩定團隊發揮，一度將比分拉開至超過20分，終場便以13分差拿下5連勝。事實上，台新戰神上半場投籃命中率還高過新北國王，但缺少穩定後場指揮官、加上洋將麥卡倫骨折返美治療，雖有曹薰襄從板凳跳出貢獻7助攻，但下半場面對新北國王更加成熟的團隊進攻，幾乎無力阻擋。數據方面，新北國王全員發揮出色，強森27分、8籃板，曼尼高22分、9籃板與7助攻，主控林書豪則有13分、7籃板、9助攻、3抄截與1火鍋全能表現，台新戰神洋將中以羅賓森23分、10籃板雙十表現最佳，錢肯尼16分，其餘本土球員手感冰冷，新科狀元雷蒙恩僅6分、4籃板與3抄截。本戰輸球後，台新戰神苦吞3連敗，戰績4勝7敗，新北國王則拿下5連勝，目前8勝2敗戰績持續獨居首位。