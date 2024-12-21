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「我希望在公平、保護球員的環境下打球，我來台灣是來打球，不是打人。」新北國王13分差擊敗台新戰神，賽後記者會上新北國王總教練萊恩與林書豪絲毫不見笑容，反而滿臉無奈，林書豪被打到左後腦鮮血直流、腳扭傷，裁判卻沒有任何表示，放任對手台新戰神用一樣的尺度繼續防守，林書豪與萊恩希望透過記者會上的嚴厲發聲，呼籲聯盟重新審視吹判尺度。「保護球員非常重要，這應該是裁判吹判的第一個任務，讓我們可以打球，而不是打人。」林書豪賽後無奈地說，「跟上季一樣，每當我獲得2個、4個罰球之後，我就知道後續不會再有任何吹判，因為大家都怕別人說，林書豪有明星哨，但實際上大概有7成以上，我們球隊的罰球數都比對手還少。」「我腳扭傷，頭部流血，等一下又要跑去醫院，我來台灣打球到現在，已經進出醫院超過10次。」根據林書豪透露，左後腦傷口約有3英吋（約8公分），稍等就去醫院進行縫針。「大家都可以去看影片，這件事情並不是關於少了幾個罰球那種。對比東超，我在那邊才打了幾場比賽，最高一場罰球次數已經比我在台灣打50幾場中的任何一場更多，因為他們是穩定吹判。我們的對手在場上，總是用手肘、用腳去干擾你的動作、用傷你。」對於林書豪沉痛發聲，一旁的教練萊恩也強調：「我從開季就在講這件事，這些傷勢可能造成球員生涯報銷，過去辛特力也是因為這樣，賽季提前結束，球員不斷受傷，而這是我們教練團沒辦法控制的狀況，拜託！保護球員，讓他們好好地打完一場比賽。」「吹判尺度如此，我們只能適應，在練習對抗時跟球員說，這些拉扯跟推擠都不會被吹，得要習慣，但實際上這是不對的，球員會因此受到不必要的傷害，所以我們想要嚴肅地提出，呼籲聯盟重視球員健康。」萊恩後續還公開向裁判提出解決方案。「就從一開始大動作時，就直接吹犯規就好，讓比賽回到公平的起跑線上。」針對萊恩與林書豪的抱怨，台新戰神總教練許皓程則回應：「我們認為是在正當、侵略性情況下防守，一切端看裁判吹判，在吹判尺度允許前提下，我們會保持侵略防守。」表達立場後，許皓程還是祝福林書豪身體趕快恢復健康。