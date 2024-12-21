我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為因應耶誕、元旦及春節大幅增加的出入境旅客，機場公司特別召開疏運作業協調整備會議，邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等機場大聯盟各單位，共同研議疏運計畫。（圖／桃園機場公司）

▲耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，加上多所大學自12月下旬起陸續放寒假，桃園機場已湧現人潮，今(21)日運量已達14萬人次。（圖／桃機公司）

2024年接近尾聲，為因應耶誕、元旦、寒假及春節大幅增加的出入境旅客，桃園機場公司特別召開疏運作業協調整備會議，預估耶誕節前桃園機場將湧現人潮。疏運時間從12月20日至明年1月5日共17天，預估將增加14架次包機、84架次加班機，總運量將超過225萬人次，每日平均運量約13.2萬人次，建議旅客善用智慧化服務，可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態。桃機公司邀集航空公司、地勤公司、CIQS通關單位（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等機場大聯盟各單位，共同研議疏運計畫，秉持從寬認定、從嚴準備的指導原則，疏運期間請各單位將依據每小時更新之桃園機場航班運量整點人數系統，掌握出入境及轉機人數，加強引導旅客，提升安檢查驗服務量能及餐飲供應，協助旅客順利通關。桃機公司表示，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，加上多所大學自12月下旬起陸續放寒假，預計耶誕節前桃園機場將湧現人潮。疏運時間從12月20日至明年1月5日共17天，預估將增加14架次包機、84架次加班機，總運量將超過225萬人次，每日平均運量約13.2萬人次，連假期間入境尖峰時段為每日5時、13~17時、20時~22時，出境尖峰時段為每日7~9時、14~15時、23~24時。接下來是蛇年春節連假長達9天，疏運時間從1月24日至2月3日共11天，預估出境高峰會落在1月25日與26日，返國入境高峰會落在2月1日（初四）與2日（初五），預估增加包機8架次、加班機46架次，總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次，已與疫情前(2019)春節日均量14.2萬人次不相上下。為因應疏運，機場大聯盟各單位已完成相關準備工作，包括機場公司整合之入出境運量預報資料每小時滾動更新，也將於群組通報尖峰時段通關時間，供相關單位預作人力調度；尖峰時段出境安檢全線開放、入出境證照查驗規劃專案勤務，彈性調度支援人力，年底前完成49座第四代e-Gate建置作業，合計桃園機場共有71座e-Gate上線服務；航空公司依航班量及訂位狀況彈性安排人力；地勤、保全、機場各項設施加派維護人力；客運巴士彈性增派車班因應；排班計程車全體投入旅客疏運服務；如遇特殊狀況保持正常供餐另延長服務時間，每小時緊急供餐能量為7,300份餐點。桃機公司指出，旅運量持續成長，2024年1至11月客運量已達4,090萬6,058人次，全年更上看4,500萬人次。機場公司偕同服務大聯盟持續升級多樣設施及服務，包括免費淋浴間、按摩椅、親子遊憩區、綠能智慧廁所及多功能哺集乳室等。餐飲服務也不斷精進優化，繼冠軍咖啡及米其林必比登推薦小吃進駐後，今年新引進500碗人氣店家「吳姳麵館」，並增設智能熱食自動販賣機全時段供應，及導入自助點餐機節省排隊時間，提供中西日韓南洋等多元餐飲選項滿足旅客味蕾。