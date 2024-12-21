《SBS演技大賞》頒獎進行到第2部，典禮高潮請到(G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華表演，當唱到《Fate》時，P.O直接站起來拿起麥克風搶唱，結果唱到大破音，害站在他後面的「中文LINE」雨琦、舒華看傻眼，小娟則是笑到不行，全場也被P.O的行為逗得哈哈大笑。
(G)I-DLE登上《SBS演技大賞》舞台，以破億金曲《Super Lady》做開場，台下的一線演員又驚又喜，沒想到唱到《Fate》時，5位成員就走下台跟大家互動，Minnie還跟朴信惠擊掌，場面相當熱絡。
沒想到突然爆出搞笑橋段，以《好搭檔》入圍的P.O突然站起來，他先是拿起字卡，隨後換成麥克風搶唱副歌，結果他直接大破音，小娟笑到不行，雨琦、舒華則是傻住不敢笑出來，P.O唱完後還喝一口水，全場觀眾、主持人申東燁、金惠奫、苞娜以及看直播的觀眾，全被P.O逗到笑不停。
今年的《SBS演技大賞》由主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）
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沒想到突然爆出搞笑橋段，以《好搭檔》入圍的P.O突然站起來，他先是拿起字卡，隨後換成麥克風搶唱副歌，結果他直接大破音，小娟笑到不行，雨琦、舒華則是傻住不敢笑出來，P.O唱完後還喝一口水，全場觀眾、主持人申東燁、金惠奫、苞娜以及看直播的觀眾，全被P.O逗到笑不停。
今年的《SBS演技大賞》由主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）