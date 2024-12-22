徐若熙挑戰旅外關鍵年！味全龍王牌先發「龍之子」徐若熙，在統一獅隊的古林睿煬挑戰旅日後，新賽季將成為中職最強本土投手。同時，徐若熙也被看好是下個最有機會透過「入札制度」旅外的中職球員，若在明年的經典賽資格賽以及新賽季投出好表現，或許有望複製古林睿煬之路，成為中職史上第3位旅外發展的球員。
允諾出戰經典賽 力求一戰成名契機
徐若熙現年24歲，上季出賽20場，18場先發出賽，拿下7勝4敗的成績，防禦率2.47，包含勝場以及投球局數都是個人生涯新高，不過由於投球局數限制，缺戰世界12強賽。不過日前總教練葉君璋受訪時透露，徐若熙早已提前做好準備，會讓他在明年2月的經典賽資格賽出戰，這對他來說，將是一戰成名的好機會。
明年賽季將披上日職北海道火腿鬥士隊球衣的強投古林睿煬，在去年的亞冠賽中，對陣日本隊時，先發前5局繳出15上15下，主投6.2局僅失1分，如此具壓制力的表現，也引起日本火腿隊高度關注，最終雙方簽下合約，如今徐若熙有望在經典賽資格賽中複製這一模式。
值得一提的是，徐若熙在去年的亞錦賽就有繳出好表現，先後在開幕戰、冠軍戰登板，主投12局狂飆出18次三振，只是當時對手都以社會人隊球員為主體，屆時在經典賽將遇到層級更高的對手，能否有所發揮，將會影響個人未來的旅外之路。
而徐若熙心中確實也擁有「旅外夢」，日前接受媒體訪問時，就曾對平鎮高中學長古林睿煬旅外表達看法，說道：「希望可以接上學長的棒子，把旅外當成目標。」不過他也表示：「明年目標更明確，想先把手邊事情做好，結束了再來想旅外的事情，現階段好好準備明年賽季，能不能旅外，就是順其自然。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙現年24歲，上季出賽20場，18場先發出賽，拿下7勝4敗的成績，防禦率2.47，包含勝場以及投球局數都是個人生涯新高，不過由於投球局數限制，缺戰世界12強賽。不過日前總教練葉君璋受訪時透露，徐若熙早已提前做好準備，會讓他在明年2月的經典賽資格賽出戰，這對他來說，將是一戰成名的好機會。
明年賽季將披上日職北海道火腿鬥士隊球衣的強投古林睿煬，在去年的亞冠賽中，對陣日本隊時，先發前5局繳出15上15下，主投6.2局僅失1分，如此具壓制力的表現，也引起日本火腿隊高度關注，最終雙方簽下合約，如今徐若熙有望在經典賽資格賽中複製這一模式。
值得一提的是，徐若熙在去年的亞錦賽就有繳出好表現，先後在開幕戰、冠軍戰登板，主投12局狂飆出18次三振，只是當時對手都以社會人隊球員為主體，屆時在經典賽將遇到層級更高的對手，能否有所發揮，將會影響個人未來的旅外之路。
而徐若熙心中確實也擁有「旅外夢」，日前接受媒體訪問時，就曾對平鎮高中學長古林睿煬旅外表達看法，說道：「希望可以接上學長的棒子，把旅外當成目標。」不過他也表示：「明年目標更明確，想先把手邊事情做好，結束了再來想旅外的事情，現階段好好準備明年賽季，能不能旅外，就是順其自然。」