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▲中職統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，和日職北海道日本火腿鬥士隊達成合約協議，日前在台北正式舉辦加盟記者會。（圖／記者李政龍攝）

徐若熙挑戰旅外關鍵年！味全龍王牌先發「龍之子」徐若熙，在統一獅隊的古林睿煬挑戰旅日後，新賽季將成為中職最強本土投手。徐若熙現年24歲，上季出賽20場，18場先發出賽，拿下7勝4敗的成績，防禦率2.47，包含勝場以及投球局數都是個人生涯新高，不過由於投球局數限制，缺戰世界12強賽。，如今徐若熙有望在經典賽資格賽中複製這一模式。值得一提的是，，能否有所發揮，將會影響個人未來的旅外之路。而徐若熙心中確實也擁有「旅外夢」，日前接受媒體訪問時，就曾對平鎮高中學長古林睿煬旅外表達看法，說道：「希望可以接上學長的棒子，把旅外當成目標。」