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▲Ozone在見面會上和700名粉絲互動。（圖／索尼音樂提供）

超人氣男團Ozone為了表達對O.A.O.（粉絲名）的感謝，昨（21）日特別舉辦近距離粉絲見面會「Ozone X O.A.O.聖誕派對」，於12月21日、12月22日一連兩天首度前往高雄和粉絲提前共度耶誕節。他們在見面會上不僅開唱全新單曲，還替幸運粉絲圍上圍巾，也罕見透露自己私底下的一面，原來哲言和佳辰都超怕坐飛機，只要搭上飛機就會緊張到手足無措。Ozone以充滿耶誕氛圍的耶誕毛衣造型在首場見面會上登場，舞台上還有耶誕樹、禮物盒、沙發、玩偶等布置，現場氣氛可愛溫馨，而他們一開場就帶來主打歌〈一起看月彎彎〉，以整齊畫一的帥氣舞蹈讓粉絲尖叫連連。隨後在遊戲環節中，考驗著粉絲們對Ozone的了解，透過問答，公布了哲言和佳辰是會害怕坐飛機的體質，兩人在飛澎湖的飛機並肩而坐，都緊張到手足無措，無法顧及彼此，粉絲看了大呼：「可愛！」Ozone在遊戲中大跳韓國女團(G)I-DLE、NEW JEANS以及羅志祥、JPM等人的舞蹈，也讓粉絲開心不已，展現不同於平時的面貌；此外他們還送上他們自己親自去購買的禮物，讓粉絲度過最開心、最歡樂的耶誕節。他們透露，為了買粉絲禮物傷透腦筋，佳辰笑說：「我本來是想買我喜歡的禮物，像是棒球手套、釣竿和籃球框這種，但被所有人阻止了。」文廷則說：「我們會擔心買的禮物粉絲不喜歡，連在訓練體能爬樓梯時，大家都邊爬邊討論要買什麼。」在聖誕派對上，Ozone更是化身韓劇歐巴，一一幫幸運粉絲圍上紅色圍巾，全場充滿粉紅浪漫泡泡氛圍，當他們親手圍上圍巾的瞬間，全場更是不斷響起羨慕不已的驚呼聲。而在見面會尾聲，他們首次公開演唱全新創作單曲〈十二月的天〉，這首歌是為了見面會量身打造的歌曲，讓全場都沉浸在溫暖又歡樂氣氛中。隨後他們與到場700名粉絲一一合照，為見面會畫下圓滿句點。