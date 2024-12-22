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▲Apink明年就出道14年了。（圖／SHOW Office）

▲▼Apink演唱會福利與票區圖。（圖／SHOW Office）

超人氣韓流實力女團Apink，隊長朴初瓏領軍，正式宣佈將帶著尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮與大家見面，即將於2025年2月1日晚間六點於台北國際會議中心TICC舉辦「‘2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」，Apink也承諾會帶著豐富的歌單與粉絲見面。Apink自出道以來，就被定位是顏值與實力兼具的頂流女團，締造不少超人氣好歌，而最新的作品，即是傳唱率超高的《Wait Me There》與《PINK CHRISTMAS》，加上私下不做作的互動，拍攝短影時帶著自然清純，時而又超搞笑呆萌的樣子，都讓粉絲覺得她們十足零距離。即使工作忙碌，Apink也總是透過社群，認真傾聽粉絲聲音，這樣的心意，也讓PANDA（粉絲名）感動不已，個個都化身成忠誠的金牌粉絲，Apink即將在2025慶祝出道14週年，當天會不會獻唱出道以來超人氣主打《Mr. Chu》、《I'm so sick》、《LUV》、《NO NO NO》等，甚至成員會不會有驚喜的SOLO企劃演出。Apink成員朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠與吳夏榮在2024歲末之際，也迫不及待搶先許下願望，就是希望帶著最精彩的全新舞台與滿滿幸福圍繞，在這一連串展開的巡演行程裡，都能見到粉絲帶著笑容，Apink也向所有粉絲喊話：「一直以來，PANDA都是最棒的存在！非常期待2025/2/1這場屬於Apink的CONCERT能見到大家，每一位PANDA對我們來說都是心中最暖的燭光，請一起跟著我們在這天編織最美好的回憶！」