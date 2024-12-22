超人氣韓流實力女團A
pink，隊長朴初瓏領軍，正式宣佈將帶著尹普美、鄭恩地、 金南珠、吳夏榮與大家見面，即將於2025年2月1日晚間六點於 台北國際會議中心TICC舉辦「‘2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI’」，Apink也承諾會帶著豐富的歌單與粉絲見面。
Apink出道14週年 明年2月來台開唱
Apink自出道以來，就被定位是顏值與實力兼具的頂流女團，
締造不少超人氣好歌，而最新的作品，即是傳唱率超高的《Wait Me There》與《PINK CHRISTMAS》，加上私下不做作的互動， 拍攝短影時帶著自然清純，時而又超搞笑呆萌的樣子， 都讓粉絲覺得她們十足零距離。
即使工作忙碌，Apink也總是透
過社群，認真傾聽粉絲聲音，這樣的心意，也讓PANDA（粉絲名）感動不已 ，個個都化身成忠誠的金牌粉絲，Apink即將在2025慶祝出 道14週年，當天會不會獻唱出道以來超人氣主打《Mr. Chu》、《I'm so sick》、《LUV》、《NO NO NO》等，甚至成員會不會有驚喜的SOLO企劃演出。
Apink成員朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠與吳夏榮在2024
歲末之際，也迫不及待搶先許下願望， 就是希望帶著最精彩的全新舞台與滿滿幸福圍繞， 在這一連串展開的巡演行程裡，都能見到粉絲帶著笑容，Apink 也向所有粉絲喊話：「一直以來，PANDA都是最棒 的存在！非常期待2025/2/1這場屬於Apink的CONC ERT能見到大家，每一位PANDA對我們來說都是心中最暖的燭 光，請一起跟著我們在這天編織最美好的回憶！」
2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI
演出日期：2025年02月01日（六）
入場時間：17：00（依現場實際情況而定）
演出時間：18：00
演出地點：TICC國際會議中心
演出地址：台北市信義區信義路五段一號
活動票價：座席A區NT$5,800 / 座席B區NT$4,800 / 座席C區NT$3,800 / 身心席NT$2,900
起售時間：2024年12月22日 11：00
購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）
身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票
購票網址：https://reurl.cc/lNQQLE
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd（
主辦保留活動異動之權利）
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Apink自出道以來，就被定位是顏值與實力兼具的頂流女團，
即使工作忙碌，Apink也總是透
Apink成員朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠與吳夏榮在2024
2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI
演出日期：2025年02月01日（六）
入場時間：17：00（依現場實際情況而定）
演出時間：18：00
演出地點：TICC國際會議中心
演出地址：台北市信義區信義路五段一號
活動票價：座席A區NT$5,800 / 座席B區NT$4,800 / 座席C區NT$3,800 / 身心席NT$2,900
起售時間：2024年12月22日 11：00
購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）
身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票
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