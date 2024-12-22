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▲林靖芬（右）和台南市長黃偉哲（左）合照，展示觀音畫像。（圖／台南市政府提供）

知名主播劉方慈、錢怡君、林靖芬、譚伊倫、資深媒體人詹凌瑀、銘傳大學助理教授王皖佳，以及台語歌手麗蓉等7人，21日齊聚台南玉衡藝術中心，參與一場公益義賣活動。他們將珍藏的觀世音菩薩畫像捐出進行義賣，所得善款全數捐贈華山基金會，用於支持臺南獨居長者的服務工作。活動當天，台南市長黃偉哲親臨現場，感謝這7位「人美心善」的媒體及藝文界人士。義賣的7幅畫像因與捐贈者的外貌巧妙相似，引發現場熱烈討論，成為活動的一大趣味話題。黃偉哲表示，非常感謝媒體及藝文界人士對弱勢長者的關懷與貢獻。此次義賣活動展現了媒體人及藝文界「內外兼修」的公益精神，也為推動社會公益注入暖流。他強調，面對超高齡化社會的挑戰，臺南市政府一直致力於長者關懷，並積極推動「關懷獨居老人服務計畫」。該計畫透過對65歲以上長者進行全面盤點，區分高、中、低危機等級建檔列冊，並整合公私部門資源，為長者提供最急需的服務。同時，他也鼓勵市民主動關懷身邊長輩，共同構建高齡友善的幸福城市。民視主播劉方慈回憶，曾多次與好友遊覽台南，深刻感受到這座城市豐厚的文化底蘊與美好人情。她對台南水果印象深刻，尤其是甜度高達15度的金鑽鳳梨，以及創意十足的「芒果寶盒」設計，充分展現台南的熱情與好客。她也讚揚市長黃偉哲積極推廣台南農特產品，展現地方政府對文化與經濟的支持。林靖芬則提到，透過媒體報導了解到台南活動的多樣性和精彩度，特別是文博展與設計展將不同園區串聯成大型展場，上百位設計師結合傳統與現代，重新詮釋台南的文化魅力，令人印象深刻。錢怡君則分享，根據TVBS最新民調顯示，有七成台南居民感到幸福。她表示，台南的活力與歸屬感讓人難忘，今年初的台灣燈會，以及鹽水月津港節、新營天鵝湖波光節等活動，為台南增添了無限魅力。此次義賣的7幅觀世音菩薩畫像，由「鄭高輝慈善基金會」以30萬元認購，所得善款全數捐贈華山基金會台南區，支持長期服務弱勢長者的經費，市長黃偉哲現場加碼3萬元善款，贏得全場熱烈掌聲。這場公益活動，不僅展現了媒體與藝文界人士的愛心，也為台南弱勢長者帶來了溫暖與希望，讓愛心在這座幸福城市繼續延續。