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民眾黨主席柯文哲羈押禁見，又主動請辭黨主席，黨內群龍無首一片混亂。近日又傳出，黨內巨星黃國昌被花蓮地區的小草質疑，邀請他來座談演講一場要價50萬元、要烙300人到場等條件。對此，民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如今（22）日強調，是有小草跟她這樣反映，但她也告訴小草，她相信黃國昌不是這樣的人，可能只是行程滿、大家都想請到他。蔡壁如今在台北接受電子媒體聯訪時，被問到黨內小草似乎對立委黃國昌有一些負面傳聞，蔡壁如驚訝反問記者怎麼知道這麼多。她還原過程表示，主要是她去花蓮吉安鄉參加小草教會活動時，有小草問她邀請黃國昌演講是不是要50萬元、烙300人到場才會成行？蔡壁如則強調，她認為黃國昌不是這樣的人，只是行程比較忙。至於到底是誰告訴小草這些資訊，她也不清楚。記者問到，如果柯文哲請辭成功，是否支持柯指定的中央委員林富男留任？蔡壁如則強調，指定中央委員要留任必須由黨主席留任，「如果我是黨主席，一定留任他。」她並盛讚林富男是民眾黨創黨的重要力量，如果有事情去高雄，蔡壁如都會找他幫忙。林富男也常跟她開玩笑說，如果民眾黨最後都散了，「唯一能講話的，就是他跟我、還有黨內一個行政同仁。」