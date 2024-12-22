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公路局宣布，台66線等7處快速公路大貨車速限將調降，明年1月至3月為宣導期，4月正式實施，期望減少大貨車事故，也提醒用路人注意。公路局說明，台66線等7處快速公路現行速限90公里/小時之路段，分別為台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端），自114年1月1日至114年3月31日為20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時宣導期，114年4月1日正式實施。公路局表示，有鑑於台61線西濱快速公路自112年3月1日正式實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比有顯著下降，為維護快速公路整體路段交通安全，公路局及各所轄分局自113年9月即與各縣市警察局協商或會議討論，並於113年10月底邀集相關大貨車公會研商，取得實施調降速限措施之共識，期能提供用路人更安全之道路行駛環境。為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限規定，公路局指出，將於宣導期間針對超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛較頻繁之業者進行查訪了解。公路局呼籲，大貨車業者及駕駛司機務必依循相關速限標誌及告示牌面指示行駛，並配合相關速度管理與載重管制措施，以確保快速公路用路人交通安全。