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▲58歲葉子楣的身材還是很火辣，卻想要以演技實力取勝，希望能夠好好演感情戲。（圖／摘自IG）

▲葉子楣（左）和梁志強有交情，她來參加他發起的「老朋友趴趴走」活動，他也將在她投資的馬來西亞酒店擔任創意總監。（圖／摘自IG）

曾經是香港三級片熱潮的指標女星、卻堅持只性感不過分裸露的「波霸」葉子楣，一向被認為有身材也有頭腦，今年58歲的她，雖然釋放出願意回到幕前的訊息，卻也很挑劇本，表示希望能有可以發揮內心感情戲的劇本，讓大家在銀幕上看到不一樣的葉子楣。現階段她在馬來西亞接連投資了兩家酒店，本來只是被找做代言人，她卻對純做代言人興趣不大，想要更全面投入，目前職位是非執行董事，期待在演藝界的人脈能對酒店日後的營運得以派上用場。葉子楣過去從香港紅到台灣以及星馬，她早先在星馬露臉的機會不算多，現在與生意合夥人在馬來西亞投資酒店業，打造的首間酒店「明星之家」已經正式開張。才隔了兩個月，已經又宣布正在籌備第2間主題酒店「榴槤酒店」，而且邀來新加坡著名導演、也是她的友人梁志強擔任酒店創意總監。她笑言因為不吃肉，所以除了海鮮外，最愛的就是榴槤了，因此這間「榴槤酒店」也有她提出的點子，她期盼一切可以很順利。外界好奇，她是否有意轉型成為商界女強人，她笑道︰「言之尚早﹗我2000年時曾在香港和澳門投資鮑魚專門店和日式料理等餐飲業務，後來受SARS影響而結業。」她認為經營酒店比經營餐館複雜很多，幸好合作夥伴有非常豐富的經驗。梁志強加入了「榴槤酒店」擔任創意總監，她早先也去了梁志強發起的「老朋友趴趴走」活動，彼此合作更加密切，他們在演藝圈發展多年，現在各自接下不同任務的挑戰，將一起打造出什麼樣的酒店風貌？頗受各方矚目。