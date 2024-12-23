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一名中國男在柬埔寨被迫跳河身亡，他生前遭到三名同鄉嫌犯毆打，為了逃生而跳河，卻不幸溺亡。警方逮捕其中一名嫌犯，仍有兩名中國籍嫌犯在逃中。根據《柬中時報》報導，警方報告顯示，落網嫌犯29歲徐柳明來自中國河南，居住在柬埔寨西哈努克省的「港島賭場」。另一名已確認身份但仍在逃的嫌犯為50歲歐陽建錦（外號「大建」），同樣來自河南並居住在「港島賭場」。這起事件發生在14日上午約11點半，地點為柬埔寨乾拉省西安縣的巴塞河邊，死者為一名約30歲的中國男子。警方初步調查顯示，死者與三名嫌犯原本同車，正前往拜靈省一間賭場工作途中，徐柳明與大建突然對死者施暴。死者為躲避追擊，跳入河中企圖逃生。然而，大建隨即追入河中，將死者強行按壓至水中，導致其溺亡。事後大建在徐柳明協助下返回岸邊，駕車逃離現場。而警方接獲報案後旋即出動。16日警方根據目擊者證詞與線索，在金邊市逮捕徐柳明。審訊中，徐柳明承認與大建及另一名嫌犯在前往拜靈省途中與死者發生衝突，並參與了襲擊事件。目前，警方已將徐柳明及相關物證移交至乾拉省警察局，同時全力追捕另兩名在逃嫌犯。