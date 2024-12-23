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▲孫生2年前想邀僅14歲的未成年少女到旅館，幸好最後被女方親姐姐攔下，少女才沒有赴約。（圖／孫生IG）

網紅團體「反骨男孩」成員孫生，私生活經常遭外界關注，10月才因拍女網友屁股被地檢署以性騷擾罪嫌起訴，今（23）日又被爆2年前曾約僅14歲的網紅L女到旅館，女方當時年紀小差點跟著走，幸好被同行的親姐姐攔下，孫生事後還被叫到老闆酷炫辦公室中向女方致歉。針對此事，《NOWnews今日新聞》求證孫生，目前尚未出面回覆。根據《鏡週刊》報導，一段街訪影片中，邀請路人挑戰打給前男友說：「我想你」，就可以獲得新台幣1000元，其中未滿16歲的L女主動表示可以打電話給有過交集的孫生，但電話並未接通，孫生僅傳訊息詢問：「怎麼了？」這時主持人宛宛兒好奇詢問，孫生是她喜歡的類型嗎？L女立刻回：「噁心死了！」攝影師還爆料孫生想騙L女去薇閣旅館。該事件發生在兩年前，L女當時才14歲，但已經開始在網路上經營社群，因此與孫生、酷炫曾有過交集。沒想到有一次兩人碰面，孫生詢問L女要不要去薇閣，不過當時女方年紀小，不知道地點是旅館，還打算跟著去，幸虧被旁邊的親姐姐攔住，才連忙拒絕孫生。宛宛兒則是對於孫生邀請未成年開房一事很震驚，頻說：「不可能吧！他不是這種人。」不過L女表示，孫生事後有來為了此事跟她道歉，且地點還是在酷炫的工作室裡面，被老闆逼向女方致歉。然而針對此事，孫生目前尚未回覆。不僅如此，今年7月孫生邀請一名在夜店認識的女子出門吃飯，該名女子還找來另一位朋友同行，吃飯中途孫生與該名朋友走出餐廳到路旁抽菸時，突然對女方說：「屁股有肉哦，撞起來才爽。」同時手也摸上女方臀部，氣得女方當場離席並提告，10月份台北地檢署依性騷擾罪嫌將孫生起訴。