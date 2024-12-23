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民進黨立院黨團總召柯建銘，不滿近日網路瘋傳經變造的「深偽」（deep fake）抖音影片，今（23）日上午9點，柯建銘和民進黨立委王義川，以及律師，一起到台北地檢署按鈴提告轉傳、製作人涉嫌誹謗、妨害隱私不實影像罪嫌。柯建銘表示，自己已向刑事局報案，並通知國安單位調查，柯也提到，經過變造的抖音影片，在網路上及多個群組流傳。柯建銘在受訪時，也先回憶11年前，到台北地檢署按鈴控告前總統馬英九的回憶，讓他感慨萬千。柯建銘說「因為11年前，9月政爭，我人在這地方按鈴申告馬英九，當年，我講一個口號叫做捍衛憲政體制，終結特務治國，因為馬英九叫黃世銘違法監聽國會」，「總統是憲法守護者，到目前這個觀點還是很重要，今天和王義川來這裡申告，也是要捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫，這比上次還嚴重百倍，這一關不擋下來，國家就完蛋。」柯建銘還特別點名「賣台四人幫、亡台四人幫，朱立倫、韓國瑜、傅崑萁、以及黃國昌，這62個立委，請台灣人民隨時要去問他們，選立委是要來亡國嗎？我相信他自己的妻小都不會認同。」柯建銘還說，「為什麼中國在這個時候要發動抖音來攻擊呢？他和王義川兩個人聲量最大、最頑強抵抗，所以必須打蛇於七寸，但是有效嗎？各位想想有效嗎？台灣人民會相信他和王義川會罵民進黨嗎？沒有一個台灣人會相信他和王義川會罵民進黨。」王義川則表示，自己在遭深偽的影片中說了一句「專有名詞『集裝箱』，台灣叫做『貨櫃』，連這也不會，做深偽笑死人」，他強調，「昨（22）日下午這個影片大量的轉傳，甚至也有在國民黨相關群組轉傳，這些群組都已經截圖下來，」王義川也喊話呼籲，「有在轉傳的網友，決不寬貸，我們都會控告。」