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▲孫協志否認和Energy不合，強調看到對方復出很開心。（圖／東森超視提供）

▲潘若迪因模仿席琳狄翁相似度高達90%，引起全網轟動，甚至紅到國外。（圖／東森超視提供）

由利菁與沈玉琳攜手主持的《后宮歐買尬》話題滿滿，今（23）日播出首集談論「天后強勢回歸！嗆爆流量密碼你GET到了嗎？」主題，邀請孫協志、潘若迪、檸檬、安娜、栗子、Summer、小Energy-Orange及林俊逸等嘉賓，豈料沈玉琳在訪問過程中，竟脫口問來賓「你知道Energy跟哪個男團不合嗎？」讓在場孫協志一聽驚嚇，便急忙解釋說：「5566跟Energy絕對沒有不合，只有聊不來而已，開玩笑的啦！」逗樂全場。節目中，從網路暴紅的「小Energy－Orange」5位國小生攜手復刻Energy夯曲〈星期五晚上〉，沒想到表演一畢，沈玉琳竟突然問其中一位小團員時郡：「你知道Energy跟哪個男團不合嗎？」時郡立刻回答「5566」，此話一出，讓坐在一旁的孫協志驚嚇地瞪大雙眼喊：「你這個年紀會知道5566和Energy？」下秒忍不住脫口兩團真正不合內幕，「5566跟Energy絕對沒有不合，只有聊不來而已，開玩笑的啦！」接著，孫協志又被利菁問到「看到Energy復出內心有什麼感受？」孫協志表示：「我們心裡當然是很開心啊！」沈玉琳還笑虧：「他也只能說祝福啊！如果你跟Energy真的沒有不合，你現在過來跟他們一起跳16蹲！」孫協志也乾脆答應，親自破除不合傳言，畢竟昔日火紅的兩大男團有些競爭也是難免的，藉此化解尷尬氛圍。利菁也特別在節目開場開播第一集就帶給觀眾滿滿驚喜，以新歌〈魅力新品種〉聯合舞團進行開場表演，精彩演出讓現場來賓相當驚豔，此外，當集來賓之一的潘若迪先前因模仿「席琳狄翁」相似度逼近百分之百，成為話題人物，甚至一度紅到國外，這次特別在《后宮歐買尬》重現同樣妝造，以濃厚歐美妝和黑色薄紗上衣，表演經典名曲〈My Heart Will Go On〉，表演震驚兩位主持人和現場來賓，而現場的「00後」也被cue上台一起伴舞，畫面變得衝突又搞笑。