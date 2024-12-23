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▲賴薇如熱心公益不遺餘力，帶來了生日蛋糕和手作禮物，與憨兒們一同為12月壽星慶生。（圖／桃園市真善美社會福利基金會提供）

▲即將邁入40大關的賴薇如，許下最重要的人生願望「生小孩」，盼跟老公的「愛的結晶」盡快到來。（圖／桃園市真善美社會福利基金會提供）

39歲藝人賴薇如本月底即將「奔四」，為此她特別在聖誕前夕做公益，無償代言「百元捐」為籌募重癱憨兒的家園盡心力，還揪了帥氣老公Royal探訪憨兒提前共度溫馨耶誕，也把這值得紀念的一刻當作送給自己最棒的40歲大禮，當下賴薇如更許下重大願望「生小孩」，希望能跟老公盡快擁有「愛的結晶」，也期待廣邀粉絲和民眾們能一起小額捐款做愛心，最後不忘與憨兒們許下約定，「明年一定會再來這裡跟大家共度更多美好的時光！」賴薇如熱心公益不遺餘力，趁著歲末年終之際，為幫助桃園市真善美社會福利基金會籌募重癱憨兒的終老家園，無償代言參與momo購物網「百元捐」的線上公益活動，二度來訪的她找來老公Royal一起送愛心，還帶來了生日蛋糕和手作禮物，與憨兒們一同為12月壽星慶生，賴薇如夫妻倆親自為憨兒送餅乾、發飲料，一起享用生日蛋糕，現場洋溢著歡樂與感動，讓她直呼：「這是我度過最有意義的生日！更是最好的40歲生日禮物！看到 憨兒們開心的笑容就是最好的回饋。」值得一提的是，賴薇如還把生日願望獻給憨兒，「希望讓更多人參與公益，幫助憨兒們實現安養終老的夢想。」她也與在場憨兒們許下約定，「明年一定會再來這裡跟大家共度更多美好的時光！」而再過幾天即將邁入40大關的賴薇如，更許下自己最重要的人生目標「生小孩」，希望能跟老公有「愛的結晶」，同時不忘另外兩個人生目標：「希望能拿到瑜珈證照跟馬術檢定證照，在生活、學習、工作上能突破舒適圈，學著更自律及更持之以恆。」可見賴薇如對未來計劃相當有想法。