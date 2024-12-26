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▲台南市動保處捕犬隊人員在高鐵台南站附近執行勤務，未捕獲犬隻。（圖／記者王郁勳攝。）

▲農業部自2018年起，每2年進行遊蕩犬數量調查統計，農業部動保司副司長陳中興表示，2024年遊蕩犬並未破16萬隻。（圖／NOWnews社群中心製。）

▲台南市2處動物之家皆「爆籠」，超收達1.72倍。圖為台南市動物之家灣裡站待領養的幼犬。（圖／記者王郁勳攝。）

中午時分，位在台南高鐵站旁的一塊土丘上，幾隻浪浪悠閒地曬著日光浴。一見到有人到來，立刻起身並狂吠，提高警覺。台南市動保處動物管制隊隊員說，捕犬隊的氣味遊蕩犬特別熟悉，捕犬車還不能停太近，以免打草驚蛇。今（2024）年10月底台南市立馬術場發生遊蕩犬逞凶，咬死3匹迷你馬與名駒事件，台南市動保處針對遊蕩犬熱區加強管制，位於歸仁區高鐵站旁即為其中之一。3名隊員拿起大網子，想要包抄捕犬，但狗兒跑得快，一溜煙躲進帆布圍籬內的樹林裡，圍捕十分困難。「你在左邊、你右邊，我在中間這邊，試著圍捕看看。」儘管3名捕犬員成口袋戰術圍捕，忙了1個多小時依舊徒勞無功。隊員透露，空手而回的情況時常有，所以他們會趁遊蕩犬睡覺時動手，比較好抓。捕犬並非容易的事，根據農業部分析近三年全國各縣市接獲民眾要求捕犬案件，平均1年5萬4535件，但平均實際捕犬數僅1萬9897隻，成功率不到4成。相信動物協會執行長郭璇表示：「有些狗非常難抓，公家機關也會有很多限制，例如他們可能5、6點就要下班了，狗如果深夜才出來，他沒有辦法出勤。另外一點很重要的是，你要能夠抓到狗，其實常常需要跟狗比較熟悉的人配合，這些人不一定這麼信任官方。」遊蕩犬在街頭追車、咬人，威脅民眾生命財產安全，長期是台灣社會的隱憂；近年來更發現山林間的保育類野生動物，也因為遊蕩犬攻擊，數量大減。然而2017年起，全國實施「零撲殺政策」，廢除原先動保法第12條，動物收容12天後得人道撲殺之規定，8年來遊蕩犬數量不減反增。據農業部調查與估計，2018年達14.6萬隻，2020年則增加至15.5萬，2022年則為15.9萬。2024年的數字預計明年第一季公布，農業部動保司副司長陳中興說：「實際的數字我們還要再跟地方政府做最後的討論，但是目前我們手上初步推估遊蕩犬的數量，沒有超過16萬。」只是這樣的成效就連審計部都看不下去。審計部在決算報告中指出，農業部從2020年到2023年編列3.5億元，補助各縣市辦理遊蕩犬管理精進措施計畫，但各地仍頻傳野生動物受犬貓攻擊事件，遊蕩犬族群持續擴增，收容所的量能與管理人力不足，要求農業部「研謀改善」。對此陳中興表示，如果這幾年沒有加強推動家犬或遊蕩犬絕育，現在外面遊蕩犬數量將超過20萬隻。他強調，雖然審計部認為農業部執行的情況沒有反映在數字上，但遊蕩犬控制的策略，陳中興表示：「從統計學上面來看，至少我們讓整個外面遊蕩犬隻的族群相對穩定。」農業部遭檢討非頭一遭，監察委員田秋堇在2022年接獲動保團體陳情後做出調查報告，直言農委會（現農業部）2014年到2021年補助各縣市共15億元，改善流浪動物收容設施，2021年也編了4.1億預算，卻未能加強源頭管控，即使耗用鉅額經費，台灣還是會有源源不絕的流浪動物亟待處理。「這是個天文數字，無底洞！」田秋堇說，政府處理流浪動物的政策，最容易看到的就是硬體設施，對立委或媒體展現誠意的方式，就是編列大筆預算。「但問題是就算蓋再大的收容所，也無法收容所有的流浪動物。」地方政府是管制遊蕩犬的執行單位，陳中興強調，農業部每年會跟各縣市召開2次「動物保護聯繫會議」，溝通無阻，但《NOWnews今日新聞》檢視農業部針對遊蕩犬數量所做的3次調查發現，基隆、台北、新北、新竹縣、台南、宜蘭與金門7縣市，2018年到2022年數字都在下降；桃園、苗栗、新竹市、雲林與南投逐年增加；其餘縣市則互有增長，顯示各地區管制的力道不盡相同，效果就互有區別。儘管中央花大錢補助、訂出遊蕩犬管制精進辦法，但上行能不能下效，仍是遊蕩犬數量能否得到控制的最主要因素。