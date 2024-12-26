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▲全國共有6縣市公立動物收容所「爆籠」，其中以台南市超收最嚴重。（圖／NOWnews社群中心製。）

▲零撲殺政策上路後，動物容留在收容所時間屢創新高。（圖／NOWnews社群中心製。）

▲台北市動物之家針對老病殘的狗兒有獨立收容空間，卻也坦言近年來所內死亡率有上升趨勢。（圖／記者王郁勳攝。）

▲全國公立動物收容所，過半都不願意為重病傷殘的貓狗實施安樂死。（圖／NOWnews社群中心製。）

▲TNVR中的回置社區，常引來民眾抗議。（圖／台南市動保處提供。）

▲為了防止回置的犬隻再發生追車咬人意外，台南市動保處研發出「矯正器」掛在浪浪脖子上。（圖／台南市動保處提供。）

台北市動物之家，一群狗兒肚子餓到叫不停，一旁志工熟練地調配每隻狗的專屬飲食。「有些狗的飼料必須加水，太乾牠吃不太下去。另外針對心臟、腎臟或腸胃方面疾病，我們都有獸醫調配的特定餐點與藥物。」台北市動保處技正華心惠為記者解釋，同時也察看狗狗們的狀況。這些浪浪都是「老、病、殘」，有獨立的收容空間。2017年中央「零撲殺政策」實施後，首當其衝的就是各地動物收容所的量能。其中台南2處收容所超收達1.72倍，破表的還有桃園、苗栗、南投、雲林，以及離島澎湖。過往動物進到收容所，12天無人領養就會遭到安樂死。如今動物滯留收容所的時間拉長，根據農業部最新數據顯示，全國收容所犬隻平均飼養天數來到24.1天，滯留超過1年者占整體57.88%，5年以上的超過2成。台北市的動物之家，犬隻平均飼養天數長達1,424天。華心惠表示，北市動物之家的認養率高達9成，剩下1成大多是老病殘的狗狗。「老病殘的狗越來越多，認養越來越難。我們也必須說實話，很多狗養了5年多，壽命也將到盡頭，所以這2年陸陸續續，都有犬隻死亡的狀況，所內死亡率也一直往上升。」《NOWnews今日新聞》檢視2023年全國公立動物收容所處理情形統計表，所內死亡率第一名在澎湖，達29%，台北、台中、新竹縣、南投、雲林5地也超過10%。事實上《動保法》第12條仍規定，獸醫可對具有傳染病、重病的動物給予安樂死，不過2023年全國收容所，六都除台中外都沒進行安樂死，22縣市則是超過一半，人道處理高掛零。監察委員田秋堇2年前（2022）在她的調查報告指出，部分公立收容所長期以來不依法執行安樂死，致重傷病或罹患嚴重傳染病等之收容動物，任其在痛苦中折磨而死，嚴重違反動物福利。田秋菫難過地說，動保團體曾向跟她陳情，說他們在收容所看到一隻頸椎斷掉的狗狗痛苦哀嚎，卻無法獲得醫治，獸醫也不將牠安樂死。「因為獸醫也會擔心，如果把牠安樂死，到時候有理說不清，但親眼來看到牠痛苦的卻沒幾個。」專家同意必要時使用安樂死，讓收容中心無法醫治的犬隻不再痛苦，農業部也說，已制定一套標準提供地方政府參考。但若真要執行安樂死，道德上的拉扯，總是左右各縣市動保處的決策。華心惠說，特別是北市動物之家十分仰賴志工的幫助，志工們也是盡心盡力在照顧動物。她也表示台北市近3年的確沒有執行安樂死，但不是沒有評估，而是很多動物要人道處理，志工會捨不得。「他們覺得浪浪再活也沒有多久，就會直接領養。」華心惠強調，這無關對錯，因此溝通就變得特別重要。浪浪安樂死面臨道德上的拉扯，認養率又追不上捉進來的量，地方動保處只好把抓來的狗，結紮後回放原址。零撲殺之後地方政府皆把「TNVR」，也就是誘捕、絕育、施打疫苗與回置，作為管理遊蕩犬最重要的配套措施，但捕捉到的狗又要原地回置到社區，難免引來民眾、里長、甚至民代的抗議聲浪。「我們最常聽到投訴，你把狗抓去又放回來，你幹嘛要抓？」台南市動保處副處長洪振凱表示，台南市動物之家會爆籠的原因，有一部分就是回置社區遭到阻力，只能抓回去繼續關。但他表示，一天到晚通報要求捕犬的區域，人犬衝突的數量只會越來越上升。洪振凱強調狗有地域性，若把狗全部抓走不回置社區，餵養的食物來源還是在，過陣子就會有外來的狗進來，牠們對社區、路段不瞭解，「新的狗進來就容易引起事故。」為了防止犬隻回置社區再追車咬人，台南市動保處研發出「遊蕩犬矯正器」，在浪浪的脖子上掛一根鐵管。洪振凱說：「掛著矯正器，狗狗跑動時就會被絆到，牠就不會跑了，至少如果說牠會慢慢走，牠就不會去追車，也可以減少事故的發生。」2020年，立委召開公聽會，呼籲農委會（今農業部）將TNVR入法，當時官方回應必須因地制宜，或許就是瞭解回置恐會面臨巨大壓力，而不敢允諾。但懼於民意而讓收容所持續爆籠無解，恐怕也非動物之福。