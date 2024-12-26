我是廣告 請繼續往下閱讀

▲相信動物協會的2名捕犬員前往新竹縣新豐鄉出海口執行任務，經過2週盤點鎖定3隻母犬。（圖／記者王郁勳攝。）

▲相信動物協會致力於母犬捉紮，稱結紮1隻母犬可減少繁殖12隻幼犬。（圖／記者王郁勳攝。）

▲基隆與雙北6年來遊蕩犬數量皆有下降趨勢。（圖／社群中心製。）

▲相信動物協會在基北北桃、新竹縣做家戶訪查，宣導飼主讓母犬絕育。（圖／相信動物協會提供。）

「汪汪…」，車才停在魚塭邊，10幾隻有人餵養的米克斯犬，見人生分大聲吼叫。相信動物協會的2名捕犬員陳宜芬與陳勁廷，分別拿著一鍋肉和麻醉針、藥劑，往更裡頭的出海口前進。他們接獲釣客通報，在新竹縣新豐鄉海邊，有一群流浪狗。「我2個禮拜前就來這裡做功課，擺放誘捕圍籬，每天煮一鍋肉，跟牠們培養感情。」捕犬經驗8年的陳宜芬說，抓狗會有很多干擾因素，時機成熟就要趕快下手。《NOWnews今日新聞》記者一路跟著陳宜芬走到沙灘，她手中的那鍋肉散發香氣，不一會兒海邊十幾隻流浪狗全來了。「弟弟妹妹，是我，好好好，跟我走。」陳宜芬不慌不忙地把食物放在誘捕圍籬，隨後退出在一旁等待，她並非要全數一網打盡，只鎖定2隻母黃犬與1隻母黑犬。很快地3隻母犬都進了圍籬，但母黑犬警覺性高掉頭離開，陳宜芬怕另外2隻也跑了，只好先拉動手中的繩子關門，並立刻呼叫陳勁廷前來使用「吹箭」麻醉。但她沒放棄，再度引誘黑母犬進籠，才終於抓到目標。陳宜芬說，母狗很難抓，所以會用很多時間等待，跟牠拚、跟牠熬。為什麼只抓母狗不抓公狗？「今天如果這邊有100隻公狗，你抓了99隻都無效，因為1隻公狗可以讓另外100隻母狗全部懷孕；但是抓母狗是很直接的效果，結紮1隻母狗，1年就少生12隻幼犬。」這正是相信動物協會長期致力的目標—高強度母犬絕育計畫。一個地區的母犬絕育率，需達8成以上，且無外來犬隻移入，就能逐步減少繁殖，進而控制數量。執行長郭璇表示，他們會在一個地區進行調查，譬如到街上數狗、採樣統計，估算這裡有多少遊蕩犬與家犬，再看這個地方原本的絕育率有多少，「往上加到80%，就能算出我們需要捉紮多少母狗。」郭璇說，遊蕩犬來源有一部分是放養的家犬跑出去繁殖而生，所以不只要抓遊蕩犬、也要勸導飼主讓家犬絕育 。「我們也遇過怎麼勸說都不願讓母犬結紮的飼主，把我們罵得狗血淋頭，甚至拿刀出來作勢砍我們。」母犬絕育有其科學根據，郭璇表示，目前全球規模最大的絕育計畫，在泰國大曼谷地區，做了8年，絕育比例超過80%，遊蕩犬的量減少一半以上。《NOWnews》查詢農業部過去三次針對遊蕩犬的調查數據，檢視協會早年在基隆、雙北實施母犬高強度絕育，從2018年到2022年，遊蕩犬的數量都在下降，基隆與台北市更是少了一半。收容所爆量全國第一的台南市，事實上遊蕩犬數量也從2020年的2.2萬隻，下降到2022年的1,1萬隻。台南市動保處副處長洪振凱說，結紮絕對是控制遊蕩犬數量的第一道關卡。「長期有在做結紮，做的密集度跟數量可以增加的話，對於遊蕩犬的數量是有絕對的影響。」不過郭璇觀察到，各縣市動保人力、重視程度不一，也影響到絕育的量能。「公家機關讓有主人的狗好好結紮這一塊，我覺得積極度現在看來，的確比去抓流浪狗差很多。」過去部分野保團體曾倡議，政府目前管理遊蕩犬的重要配套TNVR「無效」，但從數據顯示，絕育需要花費數年時間才能看得出效果，並非一蹴可幾。遊蕩犬族群自然淘汰的過程，仍不免造成衝突，政府仍需想辦法控管，避免更多人民生命財產或野生動物的損失。