我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為寵物植入晶片與登記，農業部稱完成率高達9成，但動保團體家訪常見飼主寵登並沒落實。（圖／記者王郁勳攝。）

▲部分愛爸愛媽常在路邊放置狗食，不但造成環境髒亂，更容易引起人犬衝突。農業部長陳駿季日前表示，不當餵食遊蕩犬將擬罰則。（圖／台南市動保處提供。）

控制遊蕩犬數量，從源頭管理才是根本之道，不過《NOWnews今日新聞》發現，儘管動保法從1998年公布施行至今，歷經15次大修，針對飼主飼養寵物有完善的規範與罰則，卻仍無法真正落實。相信動物協會執行長郭璇認為，動保法的強度對公務人員在現場執法限制很多。「我就碰過飼主把狗關在屋子裡，死不認帳，動保處稽查人員想罰也罰不到。」《動保法》第22條規定，飼主應為寵物絕育，或經申報者免絕育，違者罰5至25萬元。農業部稱2023年全國寵物絕育與申報率達88.37%，但檢視2023年各地方政府執行動保業務資料，未絕育與未申報的檢舉案共有2,926件，裁罰僅307件，比例僅10%。寵物登記也有相同窘境，《動保法》第31條規定，未辦理者罰3千到1萬5千元，官方宣稱2023年全國家犬登記率高達90.1%，未登記遭檢舉案件有2,346件，裁罰卻只有81件，占比3%。郭璇質疑寵物登記率究竟怎麼算出來，「因為其實我們自己在街頭挨家挨戶拜訪，我很少遇到有晶片的家犬，可能一兩百隻才會遇到1隻。」台南市動保處副處長洪振凱說，遊蕩犬的來源除了未結紮的野狗繁殖外，另一部分是飼主放養在家門口的家犬，發情期一到就繁殖出一窩幼犬，沒辦法養便丟棄。「你要求飼主植入晶片做寵物登記，不然要抓走，他雙手一攤說不是他的狗，你能奈他何。」面對第一線人員執法困難，法規是否需要修得更精確？農業部動保司副司長陳中興表示，目前有些司法判例判定餵養人就該負飼主責任，能不能進一步界定飼主的定義，必須多方討論，農業部也在蒐集相關判例，作為未來修正的參考。裁罰比例過低也跟基層人力不足有關。全國負責稽查的動保檢查員達334人，必須管理148萬隻狗、131萬隻貓，還沒算流浪在外的遊盪犬。審計部報告也指出，全國動物收容所中，包過桃園、新竹市、苗栗、彰化、台南，與澎金馬離島三縣市，獸醫或工作人員都不夠。台北市動保處技正華心惠說：「法訂得再細再嚴都沒用，因為地方政府沒有人力執法，我需要稽查、救援、管制、造戶，這些都需要人力。」監察委員田秋堇認為，農業部的業務一向是糧食優先、照顧農民權益，管制遊蕩犬並不是核心業務，所以一直很難得到系統性的解決方法。「這樣下去狗狗也受苦，第一線公務員也受苦，人民的納稅錢有如不斷地丟到水裡。」愛狗人士的餵養行為，也是讓遊蕩犬數量無法下降的一項因素。華心惠表示，動保處一直都在跟民眾溝通，因為餵食就會造成街犬群聚、進而繁殖。洪振凱也說，餵養行為目前只能用《廢棄物清理法》裁罰，他們發現愛狗人士常在路上丟一包飼料就走了，這種錯誤的餵養方式除了造成環境髒亂，更容易造成人犬衝突、交通事故。針對餵養爭議，農業部長陳駿季日前接受立委質詢時表態，將研擬餵養遊蕩犬的相關罰則，不過陳中興坦言社會上有兩派意見衝突，要取得共識並不容易。台南大學行政管理系教授吳宗憲則認為，完全禁止餵養有困難，也可能地下化。他舉新加坡的例子：「在某些情況下、某些地區讓經政府授權的人士餵養遊蕩犬，目的不是要讓犬隻得以生存，而是讓遊蕩犬可以更有效地管理。」若要源頭管制，關於寵物繁殖，動保人士也提出「總量管制」的概念，吳宗憲表示，因為寵物不斷繁殖，賣不出去就可能變成遊蕩犬；賣得好也會減少民眾認養收容所動物的機會。不過陳中興認為，政府若要限制，量要多大？限制那些犬種？在經濟市場之下，民眾要養什麼犬還是有他的自由。農業部喊出2032年遊蕩犬清零，只是花了數十億經費，8年來浪浪的總量沒有顯著下降，面對各方意見拉扯，政府或許也難為，但唯有從上到下、下定決心、落實法令、與社會溝通，才是遊盪犬問題的解方。