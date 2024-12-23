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去（2023）年6月至7月間，台中連姓男子和黃姓男子，多次跑到桃園國際機場禁航區四周，操作無人機，還因此一度造成關閉跑道暫停起降、班機延誤，事後2人被依民航法及刑法的危害飛航安全罪起訴。不過桃園地院認為，雖2人行為足以危害飛航安全，但無證據足證「以強暴、脅迫或其他方法」危害飛航安全，因此均獲判無罪。起訴書指出，62歲連男與35歲黃男，明知機場四周禁止及限制無人機活動範圍，卻未向民航局申請核准，在去年6月24日至7月25日間，多次前往桃園國際機場及台北松山機場禁航區四周，操作無人機，違規飛行禁航區10餘次，甚至導致桃機跑道暫停起降。檢察官認為，2人明知機場四周是禁止及限制無人機活動範圍，卻未向交通部民用航空局申請核准，違法操作無人機並進入桃機周遭管制紅區範圍，危害飛航安全。而警方也在去年7月25日上午11點50分許，接獲無人機防制系統通報，代號3916的無人機違規於桃園機場禁航區飛行，同日上午11點54分許，警方在桃園市蘆竹區攔截2人車輛；隨即則有民眾在桃園市蘆竹區三民路2段附近拾獲該無人機交給警方。桃園地院審理，連男、黃男偵訊時，坦承有開車經過，但否認有危害飛航安全犯行。連男辯稱「操作無人機只是覺得風景漂亮，想要空拍影像，有時訊號很差，回傳畫面不穩定，失控才會飛入限航區或禁航區」；黃男則辯稱「我開車載他（連男）到現場後，就坐在車內等，不知他操作無人機的飛行範圍」。法官指出，當時桃機公司無人機偵防系統，偵測到無人機在桃園機場四周活動共8次，違反民航法規定，其中影響飛航安全最嚴重的事件，在去年6月29日下午3點多，造成機場跑道暫停起降，桃機公司因此發布新聞，嚴重的話無人機有與航空器碰撞之虞，可能導致航空器失事或航空器重大意外，有危害飛航安全之虞。法官認為，連男操作無人機所為，雖已危害飛航安全，但民航法第118條之1第1款，已針對此類行為課以行政罰鍰，連男單純操作無人機，而有進入禁航區、限航區超過高度等情形，雖有危害飛航安全，但無證據足證2人「以強暴、脅迫或其他方法」危害飛航安全或其設施之客觀行為，更無主觀之犯意。因此判連男及黃男兩人無罪。全案可上訴。