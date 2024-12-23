建中校友宴竟吃「香鮑佐蘿莉」！他痛批：思想空洞、養成柯文哲

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北市建國中學日前由第46屆校友舉辦校友宴，不料晚宴菜單驚見「硬拚雅美碟」、「香鮑佐蘿莉」、「韓國妹子軟綿綿」等菜名，甚至有校友對活動現場的女高中生看板行猥褻動作，被外界抨擊物化女性；對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽痛批，正是這樣思想空洞、缺乏文化的地方，才會有民眾黨主席柯文哲這樣腦袋空空的政客。沈榮欽22日在臉書發文表示，建中三十重聚的菜單，同時據《聯合新聞網》報導，當天活動還設有多個女學生看板，身穿綠、白、黃等制服，影射北一女中、中山女高、景美女中等女校學生，讓校友做出摟肩、作勢舔臉等動作來拍照。而建中校方的回應居然是：「女學生看板並無裸露」，並且已經回收看板，至於菜單，是校友的責任，請校友自行回覆。沈榮欽痛批，「正是這樣思想空洞、缺乏文化的地方，才會有柯文哲這樣腦袋空空的政客，才會有黃國昌這樣欺世盜名的政客，才會有台民黨這樣毫無思想的政黨，還有這麼多笨蛋趨之若鶩。」沈榮欽指出，「一個人只要有一點decency，怎麼會看不出柯文哲是什麼樣的人？一個人只要有一點思想，怎麼會看不出台民黨是思想窪地？如此猥瑣之校友，不只是母校一校之墮落，是國家思想庸俗之體現。」