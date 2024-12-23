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今年中華職棒自由市場熱度來到歷史新高點，在這場爭奪戰中，味全龍拿下2名頂級重砲朱育賢和陳子豪成為最大贏家，兩人將和原有核心吉力吉撈．鞏冠與劉基鴻組成豪華打線，而兩位「新同學」守備位置都以外野為主，原先打擊較弱的外野年輕選手們則要當心了。今年錯過季後賽的味全龍，休賽季豪擲1.78億補強，包含朱育賢的4年總值含激勵獎金4800萬合約，以及陳子豪的10年總值1.3億史上最大約，無上限補強讓味全龍成為史上第一支在自由市場投資破億球隊，也開啟中職「大頂薪時代」。朱育賢、陳子豪的火力毋庸置疑，兩人本季合計29轟，等於味全整隊58轟的一半，本季味全左、右外野打擊率僅排在全聯盟倒數第2，這兩位重砲加盟，勢必能填補外野火力較弱的一環。而守備方面，味全教頭葉君璋日前表示，初步規劃朱育賢、陳子豪都會以外野為主，不會擔心陳子豪的守備，若要火力最大化，吉力吉撈．鞏冠續打DH，讓兩位新同學放在左右外野也是很合理的選擇，兩人生涯外野守備率各為0.977、0.971都算合格之上。目前味全在中職官網登錄的有3位中外野手郭天信、王順和、冉承霖，左右外野各1人張祐嘉和林孝程，可以想像來年的外野守備可能就將是朱育賢、陳子豪搭配郭天信。郭天信是今年味全打擊最出色的外野手，出賽103場，繳出108安、1轟、30打點、打擊率2成75，連四季達成百安，且媲美「天網」的大範圍防守能力，應無意外續任外野團防核心。