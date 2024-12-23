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▲迪士尼最新大片《獅子王：木法沙》，順利在台灣拿下週末票房冠軍，全台票房破2300萬元。（圖／迪士尼提供）

▲滿島光主演的《Last Mile:全面引爆》是今年真人演出的日本片中，在台上映首週末票房冠軍，受到日片迷的注意。（圖／車庫提供）

台灣觀眾與美國觀眾口味明顯不太相同：根據電玩遊戲改編的《音速小子3》上週末在美國熱賣6200萬美元，勇奪票房冠軍，以顯著差距打敗票房3500萬美元的迪士尼《獅子王：木法沙》，不過在台灣，《音速小子3》要到27日（週五）才上映，所以《獅子王：木法沙》輕鬆取得全台第一，目前累積賣座數字約為台幣2300萬元。很難得會有一系列的影片拍到第3集還締造最出色的影評成績，但《音速小子3》就做到了。本集中加入不老男神基努李維聲音演出大反派「夏特」，前兩集極為搶眼的「蛋頭博士」金凱瑞也回歸，節奏明快、娛樂性豐富，能讓大人小孩看了都開心，也因此還未上映前，票房預估已經頗為亮眼，正式上片後更開出票房大紅盤，上電影公司非常滿意。有趣的是，基努李維和金凱瑞在30年前分別以《捍衛戰警》與《摩登大聖》成為暑期的票房雙霸主，此後卻沒有太多機會合作，這一次兩人分別為片子獻聲和現身，總算在首映活動上有機會相處。金凱瑞大讚基努李維是：「所有男性都渴望成為的男人。」基努則回敬：「他（金凱瑞）很仁慈、很大方，而且從他美麗的內心中講出這些話，他本身就是個創意天才。因為我們片子裡他分飾兩角，所以是雙倍的天才。」近期北美票房呈現一片榮景，從上個月下旬開始，《魔法壞女巫》、《海洋奇緣2》、《神鬼戰士II》等就都有突出的賣座表現，《音速小子3》再加入，讓戲院商開心到年底。而同屬鎖定闔家觀賞市場，《音速小子3》能夠打退市場常勝軍迪士尼，和《獅子王：木法沙》的差距拉開，是相當難得的成績。儘管迪士尼的金字招牌在美國已經不一定每次出擊都勝利，但在台灣還是有很強大的保證。有別於北美的市場景氣，台灣今年秋冬電影票房表現頗冷，北美那些大狂賣的電影，來到台灣威力全都砍掉一大半，目前正在香港賣破紀錄的《破·地獄》，台灣口碑不差，可是賣座數字與香港也有天壤之別。各方都不知道哪部片能夠把台灣觀眾帶回戲院時，《獅子王：木法沙》似乎展現了一定的吸引力，成為本檔爸媽帶小朋友進戲院的首選，接下來還有聖誕與跨年的假期，迪士尼也期待片子繼續穩坐冠軍，有好的表現。曾經來台參與金馬影展的日本女神滿島光，領銜主演的《Last Mile：全面引爆》，首週末全台票房突破300萬元，也登上2024年度日本真人電影在台灣開票冠軍，該片透過「黑色星期五」購物熱潮發生的連環爆炸案，揭露購物網站和物流公司拚業績對於員工身心造成的創傷，引發的恐怖後果，娛樂性與議題性兼具，無怪乎會受到台灣日片迷的喜愛。