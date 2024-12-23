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偏光板大廠誠美材經營權之爭才剛落幕，近日卻又爆出總經理連巍鐘拖欠港商金石信託250萬美元，約台幣8100萬元未還，金石信託透過律師跨海追討，除了在21日向法院提起返還借款訴訟外，今（23）日下午向金管會證期局陳情，呼籲主管機關介入調查。對此，誠美材緊急發聲明否認此事，強調為不實指控。金石信託委任律師葉建偉日前指出，連巍鐘於去（2023）年年初向金石信託借款高達250萬元美金，但事隔一年，卻一毛未還，21日已具狀向新竹地方法院提起返還借款訴訟，要求連巍鐘儘速履行還款義務。葉建偉表示，連巍鐘身兼誠美材總經理暨財務長，負責誠美材營運，個人卻積欠高額借款，明顯個人誠信、清償能力有相當大的問題。葉建偉說明，誠美材今年前三季虧損2.36億元，營收連續四個月衰退，營運持續向下，近期還向彰化銀行等銀行團聯貸33億元，經營高層清償能力出現問題，同時，銀行團在聯貸徵審過程中，是否有考慮到公司營運狀況及總經理的債信問題，不免讓外界質疑，也恐影響到聯貸案銀行團及其廣大股東的權益。他提到，2013年開始金管會「強化我國公司治理藍圖」，愈來愈重視公司治理情況下，對於專業經理人有更嚴格的規範，呼籲證期局及銀行團，應該注意連巍鐘個人債信問題是否影響公司營運及聯貸案，以維護股東及公司權益。對此，誠美材否認欠款一事，連巍鐘透過公司方面回應「此為不實之指控」，公司聲明表示，已於12月10日完成聯貸簽約，公司營收雖然在今年面臨客戶關廠轉換跑道的挑戰，然在產品線大幅調整後，成果已顯現，第三季毛利達兩年來新高，明年高值化產品營收比重目標可望朝倍數成長。文中強調，目前積極拓展在半導體高階封裝製程應用材料，產品已進入送樣驗證階段，近期也有機會為公司帶來收益，回饋投資人長期支持。