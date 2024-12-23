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▲據經濟部統計處今（23）日公布批發、零售及餐飲業營收統計，11月受到棒球賽刺激酒品飲料銷售，以及奪冠後的慶祝行情，讓批發、零售及餐飲業都有好表現。（圖／經濟部統計處提供）

台灣11月在世界棒球12強賽奪冠，不僅讓國人欣喜若狂，國內批發、零售、餐飲業也跟著沾光！據經濟部統計處今（23）日公布批發、零售及餐飲業營收統計，11月受到棒球賽刺激酒品飲料銷售，以及奪冠後的慶祝行情，讓批發、零售及餐飲業都有好表現。至於預估全年，統計處副處長黃偉傑說，除了受到年底聖誕節、跨年、尾牙商機之外，大巨蛋也接連舉辦周杰倫、張惠妹演唱會，預估批發業、零售業及餐飲業好表現將接續，三者全年營收都可望成長，一起拿下歷史新高。批發業預估全年營收約12.85兆元至12.88兆元，年增3.5%至6.5%；零售業預估全年營收約4.85兆億元至4.86兆元，年增2.6%至2.8%；餐飲業預估全年營收1兆340億元至1兆368億元，年增3.2%至3.5%。據統計，批發業營收為1兆709億元，年增1.7%，主因是AI等新興科技應用商機持續發酵，推升相關設備、電子零組件，再加上台灣在棒球12強賽熱潮帶動酒品飲料銷售，促進食品、飲料及菸草批發業年增1.3%；累計今年前11月營收為11兆7,762億元，創歷年同期新高，年增8.4%。今年上半年批發業受到外銷負面影響，本來全年無望突破新高，如今出現「逆轉勝」。黃偉傑說明，批發業有4成是外需，6成是內需，隨著科技貨品受到AI刺激，傳統貨品減幅收斂，所以漸漸穩定，「所以下半年有點趕進度趕回來。」零售業11月零售業營收為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%，主因受惠週年慶、雙11及黑色星期五檔期促銷，以及搭配世界棒球12強賽事奪冠話題推出限定優惠活動。1至11月總計營收為4兆4,186億元，創歷年同期新高，年增2.5%。餐飲業11月餐飲業營收854億元，年增7.2%，其中餐館及飲料店因業者配合雙11及棒球賽奪金，順勢推出期間限定優惠，加以冬季新品熱銷，分別年增7.6%及3.6%。1至11月營收為9,412億元，創歷年同期新高，年增3.4%。談到世界棒球12強賽事的商機，黃偉傑分析，上月有預估棒球賽事會刺激零售、餐飲表現，「但我們沒有預測到會不會奪冠」，奪冠後所帶來的店家搭配加碼活動超乎預期。他進一步提到，大巨蛋無論是體育賽事，或是12月舉辦周杰倫、張惠妹演唱會都有明顯挹注到零售、餐飲等內需產業。另外，據電子購物及郵購業11表現僅有0.8%，是否等於往年的雙11購物節對零售業沒有明顯效果？他表示，網購受到基期高影響，成長率介於0%至1%之ˋ間，反倒近年來虛實整合之下，不僅僅是電商推出雙11，連超市、超商等都搭配推出網路商店活動，創造另一波的銷售熱潮，「傳統零售透過網路銷售的表現，是大於純電商的。」據受查廠商對12月營運看法，按營收計算動向指數批發業為50.1、零售業為52.5、餐飲業為71.0，顯示12月份批發、零 售及餐飲業營業額將較上月增加。