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▲馬來西亞女星余凱慈帶球嫁入豪門，被不少人批評是「拜金女」。（圖／翻攝自星洲網）

馬來西亞知名童星組合「四千金」憑藉甜美嗓音和活力四射的舞台魅力，一度成為無數少男少女心中的偶像，但隨著新一代偶像層出不窮，她們在激烈的競爭中壓力倍增，最終選擇黯然解散，結束團體生涯。「四千金」成員「凱兒」余凱慈在2019年29歲時帶球嫁入豪門，丈夫是大她42歲的拿督戴華昌，引發熱議。5年過去，余凱慈接連生下3個孩子，讓現年76歲的戴華昌開心的不得了。5年前，年僅29歲的余凱慈與71歲的丈夫戴華昌步入婚姻，巨大的年齡差距引發無數質疑與猜測，余凱慈更因此被罵是拜金女、為錢結婚，外界稱她的婚姻是一場精明的「交易」，有人嘲諷：「不就是想少奮鬥幾十年？」 甚至說戴華昌「吃幼齒」。面對酸言酸語，余凱慈不僅要肩負作為妻子的家庭責任，還要承受排山倒海的壓力和挑戰。所幸戴華昌多次公開支持妻子，堅定地表示兩人的感情是真誠而深厚的，絕不受流言影響。友人曾為他們澄清，指出戴華昌是第一次結婚，打破外界對「豪門婚姻」的誤解。婚後余凱慈從昔日的舞台光環中隱退，專注於家庭和母親的角色，婚後連生3個小孩，足見夫妻之間的好感情。戴華昌更被笑稱「好勇猛」，他也對外透露，自己能娶到嫩妻全憑「臉皮厚」，並大讚老婆優點太多，「不知要從哪裡說起」。最近，有人拍到余凱慈穿著簡樸，與家人搭乘地鐵，一手抱著2歲的女兒，另一手牽著4歲的兒子，丈夫戴華昌則緊隨其後，一家人充分展現出平凡的幸福。