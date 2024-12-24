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一名馬來西亞女子發現母親疑似陷入網路愛情詐騙，立刻展開行動，展現令人讚歎的機智和行動力。透過母親的WhatsApp對話，她發現母親正在與一個自稱在英國工作的男子密切聯絡。為了阻止詐騙，她設局假扮執法人員「恐嚇」母親，讓母親驚覺危險並徹底斷聯，成功避免損失。這場緊張刺激的「救援行動」不僅展現親情的重要性，更提醒大眾謹防愛情騙局。女子表示，自己與朋友設計「一場戲」，讓母親捲入販毒案件，然後冒充執法人員打電話給母親，告訴她當局收到一個包裹，包裹上有她的名字，裡面裝有毒品，因此懷疑她涉及販毒，需要將她拘捕並協助調查案件。對方告訴她，如果不想被拘捕，就必須轉帳，私下解決。她表示：「當時，母親真的被嚇得魂不守舍，不知該怎麼辦。看到這一幕，我立刻出現，拯救了母親。」隨後，她秀出母親認識的一位事業有成的男子照片，並指出實際上對方是盜用他人照片來進行詐騙。她解釋說，如果母親真的轉帳，可能會成為詐騙共犯，甚至可能涉及其他罪名，結果可能會進監獄。她跟母親說：「你活了這麼多年，難道想在監獄中度過餘生嗎？你有為家人著想過嗎？」所幸女子的設局奏效，母親最終也意識到她所認識的那位成功人士其實是愛情騙子，於是決定與對方斷絕聯繫。她慶幸自己及時發現一切，避免母親可能陷入人財兩空的困境。