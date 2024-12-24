我是廣告 請繼續往下閱讀

近日，立法院強行通過《財政收支劃分法》修正案，其過程之倉促、內容之荒唐，令人深感憂慮，並認為這不僅違背民主精神，還可能對國家的長期發展帶來不可挽回的負面影響。本人對此次修法過程的草率深感震驚。立法院僅以三分鐘即完成審查，完全剝奪了地方政府充分表達意見的機會。如此倉促的程序，不僅缺乏透明度，更嚴重違背民主精神。民主制度的核心在於多方討論與意見整合，而非以多數暴力操控議事，強行通過缺乏正當性的法案。此次修正案的實質內容更是問題重重。修法結果顯示，北部縣市獲得了顯著增加的財政資源，例如台北市的分配金額增幅高達416億元，遠超其他縣市。而南部地區，包括台南市與高雄市，雖然財政增幅看似提高，但仍居全國之末，無法有效縮小長期存在的南北差距。這種重北輕南的資源分配方式，不僅與公平正義背道而馳，更將阻礙南部地區的永續發展。此次在野黨藉由聯手操作，強推這部修正案，顯然是為短期政治利益服務，完全忽視國家整體發展的長期需求。修法內容未能解決統籌分配稅長年依賴營利事業營業額設算的結構性問題，也未考慮污染成本與地方實際需求，顯示出缺乏宏觀視野與科學依據的政策思維。此次修法不僅可能擴大南北差距，也會削弱中央政府的宏觀調控能力。根據試算，中央需釋出3753億元給地方，而這些額外分配的經費來源並未明確交代，是要削減國防、教育還是公共建設？這種未經深思熟慮的經費挪用，無疑將對國家整體施政造成重大隱患。許多南部民眾十分憂慮這樣草率修法將嚴重傷害台灣得來不易的民主，呼籲中央政府與立法院，應立即撤回此次修正案，展開公開透明的討論，讓地方政府與專家學者能充分參與，針對統籌分配稅公式的不合理之處進行全面檢討，並以公平正義與區域均衡發展為核心，制定更科學、更符合實際需求的財政分配政策。《財劃法》修正案的草率通過，是民主程序的一大退步，身為國民我們必須重視這個問題，為了國家長久發展，必須確保每一分財政資源都能真正用於促進全國的公平與繁榮，才是國家社會之福。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com