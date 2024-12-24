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美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜今（24）日宣布，以1年500萬美元（約合1.6億新台幣）續留陣中明星外野手Andrew McCutchen， McCutchen生涯前9季都效力海盜，2018年起曾輾轉效力巨人、洋基、費城人和釀酒人，並在去年重返海盜，新賽季McCutchen將挑戰海盜隊史全壘打和打點紀錄。McCutchen生涯一共為海盜出賽1578場，敲出1667安、235轟、818打點，各項數據都位列海盜隊史前十，McCutchen和海盜隊史全壘打榜排名第3的Roberto Clemente僅差5轟，打點方面距離隊史排名第6的Bill Mazeroski也只差35分打點，這兩項隊史紀錄都有望在新賽季達成。McCutchen可說是近10年來海盜隊最具代表性的球星，2013年是McCutchen的生涯年，當年他繳出3成17打擊率、21轟、OPS.911的表現，獲得當年國聯MVP殊榮，也率領海盜殺進季後賽，只可惜海盜在當年國聯分區系列賽以2：3不敵聖路易紅雀。McCutchen過去就曾表示自己還沒有要退役，希望能夠繼續留在匹茲堡，為球隊做出貢獻，球團和他也有同樣想法，McCutchen不論是在場上或是場外，對於匹茲堡這座城市，都有不一樣的意義。