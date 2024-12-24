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馬來西亞柔佛士乃（Senai）的一條老街發生嚴重火災，導致有三間擁有90年歷史的半磚木老店被燒毀，同時有兩名外籍男子在火災發生時，因試圖跳樓逃生而受傷。根據馬來西亞媒體《星洲網》報導，這起事故發生在前天（22日）早上9點，地點位於柔佛士乃的老街。新古來市消拯局證實，火災發生時，有一名孟加拉籍男子和一名越南籍男子因驚慌而選擇跳樓逃生，結果其中一名因此摔斷了腿，另一名傷者傷勢狀況不明。當局表示，失火的兩層樓老店為遺跡建築物，屋頂和天花板都由木板建成，有三間老店在事發後燒毀程度都超過90%。當局也說，救火工作持續了超過一個小時，火勢於早上10點50分受到控制，並在下午2點15分結束救火工作。士乃州議員黃勃揚在事發後表示，儘管有店面免於遭到大火吞噬，但同一排剩下的四間老建築物將正式被古來市議會列為「不安全建築」。黃勃揚表示，當局今年曾為這些建於1930年代的老店進行油漆美化，所幸當時周圍的非法擺攤已被清除，火勢才未蔓延至另一排老建築。