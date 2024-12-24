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▲林美貞（右）和兒子孫恆（左）2年前一起出席記者會。（圖／記者羅凌筠攝）

▲或許是因為重回愛情滋潤，林美貞狀態極佳。（圖／翻攝自林美貞臉書）

林美貞2001年和孫興結婚，馬上懷上兒子孫恆，沒想到2005年孫興爆發婚外情，兩人經歷分分合合，近來2度復合，兩人都覺得回到從前戀愛的感覺。只不過孫興今年1月回台時才認愛設計師女友，沒想到如今卻重回前妻懷抱。林美貞2022年8月才和兒子孫恆一起出席記者會，當時聊起孫興，孫恆表示一直都有聯絡，如果媽媽尋找第二春，他採取「眼不見為淨」的態度，不排斥但也不主動祝福，沒想到如今媽媽的第二春依舊是父親孫興，林美貞和孫興這次復合，兩人都有重新回到熱戀時期的感覺。今年1月孫興回台，依舊舉辦了媒體見面會，當時他身邊有女友燕子，而他在台灣是住在林美貞家，女友也不生氣，只是這回和前妻復合，不知道女友是否後悔當初的大器。林美貞和孫興結兩次婚，最後仍分開，林美貞為了保護兒子，在他小時候並沒有告訴他太多和孫興的婚姻狀況，孫恆當時也說，「他們最後一次分開的時候我才知道。」經紀公司艾迪昇傳播表示，孫興已和之前的女友「燕子」和平分手，林美貞與孫興2人確實已經復合，孫興這一兩年數度來台見導演、劇組與朋友，與林美貞見面時間、相處時間變多，又重新回復當年戀愛、熟悉的感覺。至於未來會如何，2人皆表示「很珍惜目前的感覺」。