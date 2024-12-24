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謝國安／文化大學大眾傳播系兼任副教授其實大法官如何產生，從憲法增修條文當年修訂成「總統提名，立院同意」之後，遲早會產生像是今年這樣的爭議。憲法增修條文第五條第一款：「司法院設大法官十五人，並以其中一人為院長、一人為副院長，由總統提名，經立法院同意任命之」但是第五條第四款又是這樣：「司法院大法官，除依憲法第七十八條之規定外，並組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。」欸，總統提名大法官，但萬一總統發生像韓國總統尹錫悅那種超級瞎的「戒嚴」，大法官有可能彈劾總統嗎？這樣的憲法增修條文，就是告訴大家，假如總統惡搞並違法，他所提名並通過的大法官，怎麼可能做出對他不利的判決。從大法官變成要立院同意之後，大法官就沒有獨立性了。如果是多數總統+多數國會席次，總統提名立院通過當然是沒問題。偏偏，少數總統+少數國會，當執政黨不協商不協調，不聽在野黨意見，「我提誰我就是要過，不然就是在野黨不對，就是毀憲亂政」，這樣的指控，恐怕也並不合適。其實就是「橫柴入灶」。不然就是「再怎麼野蠻」。現在的國會，沒有聽證權，沒有調查權，沒有閣揆同意權，什麼都沒有，就是個立法局，所有憲政設計都是傾向行政權。就算在野黨佔多數，執政黨不協調訴諸民粹時，在野黨能怎麼辦？民進黨過去在野完美示範了「在野黨該怎麼抗爭」，現在不過是迴力鏢而已。上個世紀修的憲法，是李登輝時代。過了30幾年，後座力終於顯現。執政黨如果在國會少數，甚至在總統大選也沒有過半數，依照這份憲法的精神，就是要你「協調」「協商」，但另一面就是，如果不協調，不協商，就是現在這樣，僵局。當總統一定要提名爭議人物擔任大法官，當總統一定要酬庸自己人擔任大法官，而在野黨沒有不同意的權利？這恐怕沒有道理。大法官雖然早就不能叫做超然，最起碼在提名人選時，尊重一下在野黨意見。成天喊「國民黨不倒台灣不會好」，但最不希望國民黨倒的就是民進黨。總統是「憲法守護神」？恐怕不是。台灣歷任總統都是「憲法得利者」才是事實。行政權的永遠獨大，國會應有的功能持續被稀釋或被犧牲，才是台灣民主走到現在，還跨不過去的門檻。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com