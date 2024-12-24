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▲味全龍球團宣布，和前樂天桃猿外野手朱育賢，簽下一紙4年、含激勵獎金總額達4800萬的合約。（圖／樂天桃猿提供）

▲在朱育賢轉戰味全龍後，樂天桃猿選擇「現金＋球員」的補償方案，並挑選在名單外的味全牛棚投手呂詠臻。（圖／味全龍提供）

味全龍害怕「鐵牛棚」又失血？中信兄弟外野手陳子豪，正式以10年總值破1.3億台幣的合約轉戰味全龍，母隊兄弟將能選擇補償方案，外界普遍預期可能會透過「錢＋人」方案補強戰力。味全在休賽季大手筆補強，先以4年、4800萬新台幣合約，從樂天桃猿簽下朱育賢，再從中信兄弟陳子豪的激烈搶人戰中勝出，雙方簽下破紀錄的10年、1.3億合約，一口氣為球隊補進2門火力十足的重砲。然而，在朱育賢的補償人選部分已經率先出爐，根據多家媒體報導指出，針對球隊的戰力和對手需求，味全有針對名單有做出調整，兄弟在接到保護名單後，將會作出選擇，決定要收取全額轉隊費900萬，還是保護名單外球員，以及540萬元的轉隊費，並預計在下週公布。綜觀兄弟上季數據，先發主要仰賴強力洋投，但牛棚戰力相對薄弱，此外，根據《NOWnews》專欄作家王翊亘消息指出，樂天球團在決定人選時，主要在投手呂詠臻、李超之間做選擇。