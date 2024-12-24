味全龍害怕「鐵牛棚」又失血？中信兄弟外野手陳子豪，正式以10年總值破1.3億台幣的合約轉戰味全龍，母隊兄弟將能選擇補償方案，外界普遍預期可能會透過「錢＋人」方案補強戰力。昨（23）日有媒體報導指出，龍隊已經提交25人保護名單給聯盟，並且名單有所變動，或許是在失去「鐵牛棚」一員的呂詠臻後，試圖轉向保護剩餘的牛棚戰力，這恰好也是兄弟極欲補強的一部分。
樂天挑走呂詠臻 不在名單引熱議
味全在休賽季大手筆補強，先以4年、4800萬新台幣合約，從樂天桃猿簽下朱育賢，再從中信兄弟陳子豪的激烈搶人戰中勝出，雙方簽下破紀錄的10年、1.3億合約，一口氣為球隊補進2門火力十足的重砲。
然而，龍隊一次搶下2名自由市場球員，意味著同時要向樂天、兄弟進行補償方案，並且針對「錢＋人」的補償方案，需要提供2次保護名單，而這也是中職史上首次，有球隊需要提交2份保護名單給不同球隊。
在朱育賢的補償人選部分已經率先出爐，樂天挑走牛棚大將呂詠臻，本季在一軍出賽43場，拿下2勝3敗、9次救援成功，防禦率維持在後援投手平均之上的3.60，在人選公布時，也引發球迷、網友熱烈討論，對於他不在保護名單之中感到訝異。
龍隊調整25人名單 可能轉向保護牛棚
根據多家媒體報導指出，針對球隊的戰力和對手需求，味全有針對名單有做出調整，兄弟在接到保護名單後，將會作出選擇，決定要收取全額轉隊費900萬，還是保護名單外球員，以及540萬元的轉隊費，並預計在下週公布。雖然失去陳子豪這名重砲，但兄弟的打線火力平均，並且二軍尚有許多具發展潛能的新星，因此比起選擇野手，兄弟可能會更傾向補強投手群。
綜觀兄弟上季數據，先發主要仰賴強力洋投，但牛棚戰力相對薄弱，季中還發生過2次大逆轉，總教練平野惠一當時受訪也曾表示：「我們先發投手倚賴洋投，第8、9局有呂彥青、吳俊偉，希望牛棚投手更有競爭力，如果隊內競爭感更強烈的話或許會有更好的表現。」
此外，根據《NOWnews》專欄作家王翊亘消息指出，樂天球團在決定人選時，主要在投手呂詠臻、李超之間做選擇。即使總教練葉君璋善於培育投手，但目前已經失去呂詠臻，或許會希望轉過頭來將李超韋等中後段牛棚投手放入保護名單，避免戰力一次「失血過多」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
味全在休賽季大手筆補強，先以4年、4800萬新台幣合約，從樂天桃猿簽下朱育賢，再從中信兄弟陳子豪的激烈搶人戰中勝出，雙方簽下破紀錄的10年、1.3億合約，一口氣為球隊補進2門火力十足的重砲。
然而，龍隊一次搶下2名自由市場球員，意味著同時要向樂天、兄弟進行補償方案，並且針對「錢＋人」的補償方案，需要提供2次保護名單，而這也是中職史上首次，有球隊需要提交2份保護名單給不同球隊。
在朱育賢的補償人選部分已經率先出爐，樂天挑走牛棚大將呂詠臻，本季在一軍出賽43場，拿下2勝3敗、9次救援成功，防禦率維持在後援投手平均之上的3.60，在人選公布時，也引發球迷、網友熱烈討論，對於他不在保護名單之中感到訝異。
龍隊調整25人名單 可能轉向保護牛棚
根據多家媒體報導指出，針對球隊的戰力和對手需求，味全有針對名單有做出調整，兄弟在接到保護名單後，將會作出選擇，決定要收取全額轉隊費900萬，還是保護名單外球員，以及540萬元的轉隊費，並預計在下週公布。雖然失去陳子豪這名重砲，但兄弟的打線火力平均，並且二軍尚有許多具發展潛能的新星，因此比起選擇野手，兄弟可能會更傾向補強投手群。
綜觀兄弟上季數據，先發主要仰賴強力洋投，但牛棚戰力相對薄弱，季中還發生過2次大逆轉，總教練平野惠一當時受訪也曾表示：「我們先發投手倚賴洋投，第8、9局有呂彥青、吳俊偉，希望牛棚投手更有競爭力，如果隊內競爭感更強烈的話或許會有更好的表現。」
此外，根據《NOWnews》專欄作家王翊亘消息指出，樂天球團在決定人選時，主要在投手呂詠臻、李超之間做選擇。即使總教練葉君璋善於培育投手，但目前已經失去呂詠臻，或許會希望轉過頭來將李超韋等中後段牛棚投手放入保護名單，避免戰力一次「失血過多」。