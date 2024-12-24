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立法院今（24）日行使大法官同意權投票，包括司法院正副院長以及5名大法官共7名被提名人，國民黨團決議全部封殺，民進黨團唯一封殺劉靜怡，民眾黨則唯一支持劉靜怡，三黨沒有共同支持的人選，7人全部都沒有獲立法院通過。此次大法官被提名人包括，大法官並為院長被提名人張文貞、大法官並為副院長被提名人姚立明；另5名大法官被提名人則是政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。立法院共113席立委，藍營54席、綠營51席、民眾黨8席，因三黨不過半，過半需有57席，因此7名被提名人必須要有兩黨同意才可能通過。而藍綠一致反對的劉靜怡，不同意票則最高，達105票。開票結果，張文貞同意票51票、不同意票62票；姚立明同意票51票、不同意票62票；何賴傑同意票51票、不同意票62票；陳運財同意票51票、不同意票62票；王碧芳同意票51票、不同意票62票；廖福特同意票51票、不同意票62票；劉靜怡同意票8票、不同意票105票。