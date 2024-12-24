我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會今（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過。對此，國民黨立委洪孟楷直言，突顯當初提名時的草率荒謬及酬庸性，連自己人也看不下去。此次大法官被提名人包括，大法官並為院長被提名人張文貞、大法官並為副院長被提名人姚立明；另5名大法官被提名人則是政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。最終投票結果，國民黨團決議全部封殺，民進黨團唯一封殺劉靜怡，民眾黨則唯一支持劉靜怡，三黨沒有共同支持的人選，7人全部都沒有獲立法院通過。對此，洪孟楷說，七位被提名的大法官，今天在國會都無法取得過半數的同意票，實質百分百的不通過。放眼中華民國憲政史上不知是否為首例？但百分之百的不過關，連本來有機會的劉靜怡都因為民進黨團不同意而落馬，甚至是本次最多不同意票的提名人。突顯當初提名時的草率荒謬及酬庸性，連自己人也看不下去。洪孟楷直言，提名的賴清德總統，應當為此次提名造成社會紛擾、動盪向國人致歉；並且負責任的在兩個月內趕快提出真正符合大眾期待公正客觀的人事；這主動權在提名的人手上，提名者有責任跟義務要提出國人可信服的名單，就請先從拒絕廢死的大法官開始著手，不要再跟高達八成民意作對，這才有可能在下一次提名的時候順利通過。洪孟楷強調，「拒絕廢死大法官」代表著即便是大法官，也要有一定的接地氣及與台灣普世價值相符合的思考邏輯，過去喊了許久的司法改革就是不要有恐龍法官，但一味的提出這種不適任名單，除了酬庸實在看不到任何亮點，這次的全數不同意就是最好的證明。