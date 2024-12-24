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被技術犯規驅逐的球員還能被召回？NBA例行賽今（25）日場上出現爭議吹罰，在聖安東尼奧馬刺以106：111不敵費城76人的比賽，76人長人Andre Drummond一度被驅逐出場，但裁判後續透過回放撤回對他的追加判罰，因此讓他能夠重新回球場。賽後馬刺主控「CP3」Chris Paul痛批此事，直言這樣的吹判太荒謬了。本場比賽第二節還剩8分13秒時，Victor Wembanyama重重摔倒在地上，但被一些人質疑吹罰過當。裁判對Andre Drummond判了第2次技術犯規，將其驅逐出場。但經過審查後發現，Drummond根本沒碰到Wembanyama，一切都只是意外。因此後續，裁判也決定推翻他們之前的決定，讓Drummond回到球場。馬刺這場比賽最終以5分之差輸球，賽後Paul接受記者採訪時痛批這件事的荒唐，直言自己從未看過驅逐出場還能取消的，「這一切變得越來越糟糕。請原諒我的話語。」不過Drummond的「回歸」很短暫的，這位76人內線大將在這場比賽中，很快因為左腳大腳趾挫傷而再次離場，球隊宣布他此役不會回歸，本場總共只打了7分鐘，得到2分3籃板1助攻。值得一提的是，76人明星中鋒Joel Embiid此役也因為兩次違反體育道德的技術犯規，而遭到驅逐，他本場僅有9分進帳。主裁判Curtis Blair談到Drummond被驅逐出場一事時表示，他們透過回放檢視，Wembanyama只是踩到了文班亞馬的腳，這是一次偶然接觸，所以沒有必要追加吹罰，技術犯規罰球取消，他也可以重新被召回。