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▲郭姓男子等5人，涉嫌將2.6公斤的大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。（圖／保三總隊第一大隊提供）

今（2024）年7月，財政部關務署台北關，抽檢來自泰國寄到台灣的國際包裹，外觀是韓國小雞泡麵的碗裝泡麵，拆開包裝後，赫然發現麵體竟然全是非法毒品大麻真空包，總重逾2公斤，警方立即成立專案小組追查，並報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦，一共逮捕5名嫌犯，聲押獲准。根據了解，這起運毒案是由郭姓男子等人，涉嫌將二級毒品大麻，烘乾裝入真空包後，替換韓國「小雞泡麵」麵體，從泰國運抵台灣時被識破。檢警從接貨人溯源追查1個多月，自第1層收貨人，逐步查出郭姓主嫌身分，趁郭入境時拘提到案，同時在他身上查獲大麻花及大麻油膏。警方再查出涉案5人都具幫派背景，至泰國收購大麻毒品後，烘乾大麻花，再仿製成泡麵麵體，偽裝成泡麵運送回台販售牟利。運毒集團在寄貨、收貨過程設立斷點，規避檢警查緝，檢警追查多時，查獲大麻毒品約2.6公斤，市值300多萬元，共逮捕5人。郭姓主嫌等人還委任一名張姓律師辯護，保三總隊採證還原嫌犯涉案手機時，發現張姓律師利用檢警偵訊時，獲得的案件資訊，向運毒集團成員通風報信，指導刪除手機內有關運毒證據，躲避檢警查緝。檢察官指揮警、調人員持法院核發搜索票，至張的住所、事務所執行搜索並拘提。檢察官偵訊後，認定涉犯洩密罪，諭令70萬元交保。