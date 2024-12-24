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又有知名餐飲出包！食藥署今（24）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，欣葉國際餐飲股份有限公司從美國進口的「冷凍北黃道蟹」遭檢出重金屬鎘超標，總計20公斤已全數退運或銷毀。食藥署今日公布23項邊境查驗不合格名單，其中，欣葉國際餐飲股份有限公司從美國進口、總重20公斤的「冷凍北黃道蟹」，檢出重金屬鎘0.9 mg/kg超標。食藥署表示，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類之可食肌肉（包括附肢肌肉）限量為0.5 mg/kg，該批冷凍北黃道蟹已超過標準。這也是欣葉國際餐飲股份有限公司近半年來第一次相關違規，將依照規定針對性加強抽驗比率，由一般抽批提高到20到50%的加強抽批。違規產品則是依照規定全數退運或銷毀。除了冷凍北黃道蟹外，食藥署表示，此次邊境抽驗不合格名單中，有一批「鋐澄貿易有限公司」從越南進口的「薑黃粉」檢出蘇丹色素四號，總計120公斤依照規定銷毀。此外，食藥署公布的不合格名單中，包含巴基斯坦的燈籠椒、中國的鮮甜椒、智利的鳳尾菜、日本的新鮮草莓、印尼的香蕉片等，分別被檢出有農藥、汙染物質不合格等，另有韓國醬油防腐劑含量不符規定，印度冷凍丁香魚、巴基斯坦鹽、智利鳳尾菜等重金屬含量不符規定。