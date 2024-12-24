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立法院會今（24）日進行司法院大法官人事同意權案投票，連自家人民進黨團都封殺被提名人劉靜怡，導致7人全部都沒有獲立法院通過。對此，國民黨立委王鴻薇直言狠酸，是要為前總統蔡英文，前新竹市長林智堅論文平反吧。此次大法官被提名人包括，大法官並為院長被提名人張文貞、大法官並為副院長被提名人姚立明；另5名大法官被提名人則是政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。最終投票結果，國民黨團決議全部封殺，民進黨團唯一封殺劉靜怡，民眾黨則唯一支持劉靜怡，三黨沒有共同支持的人選，7人全部都沒有獲立法院通過。其中，由於劉靜怡昔日多次質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」，且她曾批評新竹市前市長林智堅、國安局前局長陳明通的「論文門」事件。讓王鴻薇不經狠酸，民進黨全體封殺劉靜怡，打臉賴清德，是要為蔡英文，林智堅論文平反。