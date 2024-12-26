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▲▼《魷魚遊戲》第一季中，善良的218跟456被迫變成敵人，最終218投降。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲》第一季中，456把1號當成好友，結果發現他竟是遊戲背後操使者，深感背叛，不再相信人性。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》於今（26）日下午4點在Netflix正式開播。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲2》於今（26）日下午4點在Netflix正式開播，7集一次上線，《NOWnews今日新聞》已幫觀眾整理好所有追劇細節，如果忘記第一季結尾停在哪也沒關係，通通幫讀者一次回顧、喚起記憶，好讓你容易進入新的「魷魚遊戲」第二季的世界！《魷魚遊戲》是2021年9月17日上線的南韓影集，故事講述456位玩家為了搶456億獎金「互相設計、自相殘殺」，使得甫開播就受到全球討論，成為現象級的韓劇，順勢捧紅李政宰、朴海秀、魏化儁、鄭好娟、許城泰等演員；事隔3年，Netflix再推出續集，第二季今天上線，第三季明年完結。第一季最後一集，編號456的成奇勳（李政宰 飾）跟編號218的曹尚佑（朴海秀 飾）進入最後一個遊戲「魷魚遊戲」，2人廝殺到一半，218決定投降自我了斷，臨終前交代456幫忙照顧賣鯛魚燒的媽媽。獲得456億獎金的奇勳，回家路上只領了1萬元，並交給218的媽媽。奇勳回家後，發現罹患糖尿病的媽媽（金英玉 飾）已經死亡，傷心欲絕每天行屍走肉，意外接獲編號1的剛布🔴🔺🟥訊息，奇勳發現對方沒有死，而且還是「魷魚遊戲」的背後操使者：吳一男，心理大受打擊，已無法判斷「人」到底值不值得信任。最後，奇勳決定打起精神，染上一頭紅髮展開新生活，先是照料好編號67的姜曉（鄭好娟 飾）弟弟、218的媽媽後，前往機場準備飛美國找女兒的路上，看到畫片男子（孔劉 飾）又在地鐵找人加入「魷魚遊戲」，奇勳搶走新的遊戲聯絡人方式，致電時被電話那頭的關主魔王黃仁昊（李炳憲 飾）激怒，搭機赴美前臨陣反悔，決定參戰《魷魚遊戲2》。奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與一群新的參賽者爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」，不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，可想而知的是，只要移動的玩家，就將面臨被射殺的下場。《魷魚遊戲2》所有參賽者「超完整編號、故事背景」介紹，可以查閱。類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：7（總時數：7小時27分）製作費：1000億韓元（台幣：24億）拍 攝： 2023年7月～2024年6月演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線收 看：Netflix