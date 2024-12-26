本文有雷！《魷魚遊戲2》今（26）日終於上線，第一集就被「畫片男」孔劉拯救，導演黃東赫就向台灣媒體表示，本季確實是想探討「畫片男」的來歷背景，如同首播所見，孔劉也在第一集展現反轉演技，上班找人打畫片只是「人設職業」，私下的「畫片男」根本是個精神變態！
《魷魚遊戲2》故事介紹 一切都從「孔劉」開始
奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與一群新的參賽者一起爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」，不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，只要移動的玩家，就將面臨被射殺的下場。
以下3段有劇情透露，請小心閱讀或是跳過！！！
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第一集中，孔劉不再斯文，是個很殘暴、變態的「西裝男」，當他抓到全錫浩與友人時，竟要他們玩「剪刀石頭布」，輸的人慘被他爆頭槍斃。
「西裝男」也依循全錫浩提供的線索，找到奇勳的所在處，便提議跟對方玩「俄羅斯輪盤」，輸的人就得舉槍自盡，遊戲開始前，「西裝男」就說在找人參加魷魚遊戲之前，他其實是遊戲工作人員，負責搬運、燒毀「對世界上來說的垃圾人格」屍體，就這樣不停工作好幾年，結果得到了一把槍，「有一種人生得到肯定的感覺」。
「西裝男」說，某天準備槍斃一位參賽者前，覺得對方好眼熟，「是我爸...他哭著跟我求饒」，但「西裝男」仍向父親開槍，才發現自己很適合這份工作；沒想到他的運氣用盡，「俄羅斯輪盤」輸給奇勳，成為首播前三位領便當的角色。
《魷魚遊戲2》首集是為孔劉打造 李政宰公開與男神私下關係
導演黃東赫也跟台灣媒體表示，《魷魚遊戲2》的其中一個重點，就是想探討「畫片男」這個角色，他說：「想向觀眾解釋他到底是一個怎樣的人，在第2季，我花了很多心思去設計這個角色，包括如何在劇情中介紹他，以及如何展現他的性格和背景。在第1季中，觀眾可能已經對『畫片男』有所印象，但在第2季裡，我希望用新的方式讓觀眾更深入了解他，並對他的角色有更多的期待和好奇心。從一開始到最後，我們都嘗試逐步揭示他的故事，這確實是我在第2季中特別花心思的部分。」
至於李政宰和孔劉以「俄羅斯輪盤」對決的戲碼，李政宰跟記者透露私下2人關係跟劇中不同，他們很要好：「我和孔劉經常見面，還會一起運動！」雖然認識很久，但《魷魚遊戲》卻是彼此首度合作，「第1季時，他以友情客串的方式出現，戲份很短，讓人感到有些可惜，但第2季他又再次出演，因此我們在片場拍攝時非常愉快。而且他本身非常幽默，所以在片場，我們嘗試了很多不同的方法，一邊討論『要這樣演還是那樣演』，一邊帶著愉快的心情完成拍攝，這段回憶讓我印象深刻。」
《魷魚遊戲》+《魷魚遊戲2》追劇懶人包、前情提要，可「點此」查閱。
《魷魚遊戲2》所有參賽者「超完整編號、故事背景」介紹，可以「點此」查閱。
《魷魚遊戲2》收看資訊：
類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：7小時27分）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix
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奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與一群新的參賽者一起爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」，不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，只要移動的玩家，就將面臨被射殺的下場。
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第一集中，孔劉不再斯文，是個很殘暴、變態的「西裝男」，當他抓到全錫浩與友人時，竟要他們玩「剪刀石頭布」，輸的人慘被他爆頭槍斃。
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「西裝男」說，某天準備槍斃一位參賽者前，覺得對方好眼熟，「是我爸...他哭著跟我求饒」，但「西裝男」仍向父親開槍，才發現自己很適合這份工作；沒想到他的運氣用盡，「俄羅斯輪盤」輸給奇勳，成為首播前三位領便當的角色。
《魷魚遊戲2》首集是為孔劉打造 李政宰公開與男神私下關係
導演黃東赫也跟台灣媒體表示，《魷魚遊戲2》的其中一個重點，就是想探討「畫片男」這個角色，他說：「想向觀眾解釋他到底是一個怎樣的人，在第2季，我花了很多心思去設計這個角色，包括如何在劇情中介紹他，以及如何展現他的性格和背景。在第1季中，觀眾可能已經對『畫片男』有所印象，但在第2季裡，我希望用新的方式讓觀眾更深入了解他，並對他的角色有更多的期待和好奇心。從一開始到最後，我們都嘗試逐步揭示他的故事，這確實是我在第2季中特別花心思的部分。」
至於李政宰和孔劉以「俄羅斯輪盤」對決的戲碼，李政宰跟記者透露私下2人關係跟劇中不同，他們很要好：「我和孔劉經常見面，還會一起運動！」雖然認識很久，但《魷魚遊戲》卻是彼此首度合作，「第1季時，他以友情客串的方式出現，戲份很短，讓人感到有些可惜，但第2季他又再次出演，因此我們在片場拍攝時非常愉快。而且他本身非常幽默，所以在片場，我們嘗試了很多不同的方法，一邊討論『要這樣演還是那樣演』，一邊帶著愉快的心情完成拍攝，這段回憶讓我印象深刻。」
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《魷魚遊戲2》收看資訊：
類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：7小時27分）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
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